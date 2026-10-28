El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá a las 14.00 horas ante los medios de comunicación para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Lo hará desde la estación de Atocha, donde permanece desde primera hora de la mañana recabando información sobre las causas del siniestro y el balance de fallecidos y heridos.

Cuatro horas después del accidente, el Gobierno sigue sin comparecer oficialmente para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Aunque varios medios apuntaban inicialmente a una rueda de prensa a las 13.00 horas, el Ministerio de Transportes ha retrasado la comparecencia hasta las 14.00 horas, alegando que continúa recabando información sobre el siniestro antes de ofrecer detalles sobre la tragedia.

Las explicaciones deberán abordar tanto el balance de víctimas y el estado de los heridos como la información disponible sobre las causas del siniestro. El ministro Óscar Puente permanece desde las 9.40 horas en el centro de control de Atocha, desde donde se supervisa el tráfico ferroviario y se sigue la evolución de la emergencia. Su desplazamiento se produjo después de cancelar su agenda prevista para este miércoles, al igual que el resto del Ejecutivo, que ha suspendido sus actos oficiales tras la gravedad del accidente.

El balance provisional facilitado hasta el momento eleva a 30 la cifra de fallecidos, aunque se teme que pueda aumentar en las próximas horas. La existencia de heridos de diversa consideración, algunos en estado muy grave o crítico, obliga a tratar estos datos con cautela mientras avanzan las labores de asistencia y se actualiza la información oficial.

Desde primera hora de la mañana, el Gobierno ha calificado el accidente de "muy grave". A través de las redes sociales, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que mantiene contacto permanente tanto con Óscar Puente como con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para seguir la evolución del accidente y coordinar la información sobre la colisión ferroviaria. El Rey Felipe VI también se ha puesto en contacto con García-Page para trasladarle su solidaridad y su apoyo ante la tragedia.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado en redes sociales que sigue con "precaución y consternación" las noticias sobre el accidente. Además, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para ayudar a los afectados y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia desplegados en la zona.