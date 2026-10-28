Expertos de Adif apuntan a "un fallo integral del sistema de seguridad"

El choque de un tren AVE contra otro de la compañía Iryo en Urda se está ya investigando, en paralelo a la atención urgente que requieren las familias de las víctimas mortales y los heridos de la catástrofe. Expertos de Adif consultados por Libertad Digital contemplan como única hipótesis posible un "fallo integral del sistema de seguridad", descartando por completo que pueda tratarse sólo de un error humano.

El Gobierno estaría trasladando que un operario dio la orden al tren AVE de que reanudara la circulación por error, lo que provocó el accidente. "Sólo puede ocurrir algo así si hay una concatenación de múltiples fallos" porque "el sistema está diseñado para que esto no suceda", aseguran expertos de la compañía, que alertan de que la falta de mantenimiento de la red ferroviaria y su renovación parcial explican la situación que vive esta infraestructura en España.

Se investiga un fallo en el sistema de control de tráfico ferroviario LZB, que está siendo sustituido por el ERTMS, más moderno. Una vez falla ese sistema que garantiza el guiado automático, se entra en modo de emergencia, a través del sistema BSL, guiado por señales luminosas fijas, y el refuerzo ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), que obliga a reducir la velocidad de los trenes, impidiendo que pueda producirse un choque.

Incluso si un operario da la orden de reanudar el tren en esas circunstancias -para lo que previamente debe consultar con el jefe de mando- el sistema obliga a circular a baja velocidad, ya que hay un obstáculo en la vía, en este caso el tren Iryo que seguía parado y no había reanudado la marcha.

"No sabemos el estado de la vía"

"Si intentas hacer esto cien veces a propósito, no te sale", traslada un técnico de la compañía a este periódico, quien descarta también un posible sabotaje. "Hay un abandono total del mantenimiento de las infraestructuras, no sabemos el estado de la red ferroviaria ni las minas que tiene", advierten desde la empresa, donde llevan tiempo alertando de la gravedad de la situación.

Lo ocurrido recuerda a Adamuz, cuya causa más probable fue un fallo en la soldadura de la vía renovada, no reconocido por el Gobierno, que sigue sin aclarar las causas del accidente. El trayecto de alta velocidad Madrid-Sevilla es el más antiguo de España, y se lleva a cabo su renovación parcial mientras se mantiene la circulación de los trenes, lo que según este experto es negligente porque "tendría que haberse cerrado para renovarla por completo".

Empleados de Adif alertan de que la empresa ha sido "el laboratorio de la corrupción sanchista", que ha llevado a una purga de cargos técnicos y directivos para colocar a perfiles políticos o sin experiencia. La situación, avisan, "llevará diez años revertirla", y no será suficiente con un aumento de la inversión en seguridad, después de ocho años de "dejación e ineptitud" de la cúpula directiva. De hecho, la expresidenta Isabel Pardo de Vera está imputada por corrupción.