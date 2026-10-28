Feijóo exige "respuestas" al Gobierno y pide la "revisión del gasto y del estado de toda la red ferroviaria"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una declaración institucional desde la sede de la calle Génova, para ofrecer su apoyo a las familias de los fallecidos y heridos, los servicios de emergencia y los trabajadores de Adif. "Lo siento en lo más profundo de mi corazón", ha dicho, recordando también a la exministra Fátima Báñez, que iba en el tren y de la que siguen sin tener "noticias confirmadas".

"El dolor no nos obliga a callar, la serenidad no es silencio, pero este es el momento de respeto a los muertos", ha dicho, aunque ha exigido "respuestas" al Gobierno. "Es imprescindible una investigación gubernamental y judicial con todos los medios y sin interferencias", ha dicho Feijóo, que ha apelado a los españoles para que acudan a los hospitales a donar sangre.

El líder del PP, que ha cancelado todos sus actos de campaña, al igual que el resto del partido, ha dicho: "No voy a entrar a discutir sobre las responsabilidades políticas, no es el día, pero España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".

En la misma línea, ha pedido también una "revisión completa de toda la red ferroviaria" y que "se rindan cuentas de cada euro, lo que se recibió, lo que se ejecutó y en qué se gastó", en clara referencia a los casos de corrupción en los que se ha visto implicada la cúpula de Adif. Feijóo ha defendido la necesidad de que las instituciones, las infraestructuras y los servicios públicos funcionen.

Por último, ha anunciado que el PP apoyará el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los Ayuntamientos de España a las 20:00 de este miércoles. Está previsto que acudan tanto Feijóo como diferentes dirigentes del partido al del Ayuntamiento de Madrid.