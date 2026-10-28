Juan Pablo Polvorinos, sobre la campaña de Sánchez: "El amor todo lo puede salvo bajar el precio del alquiler"

Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esRadio, dedicó el editorial de esNoticia del martes, 27 de octubre de 2026, a los disturbios de Barcelona y Bilbao y a la estrategia de Pedro Sánchez en los mítines. Según él, el presidente del Gobierno ha convertido el arranque de la campaña en una oposición entre el amor y el odio. También echó en falta que se recuerden los 50 años de la Ley de Reforma Política (escúchalo en esRadio).

"Pues, según parece, esta va a ser la tónica de la precampaña", comenzó. Y describió lo que, a su juicio, se ha visto estos días: "contenedores y vehículos ardiendo, barricadas en las calles, enfrentamientos directos con la policía, violencia organizada, saqueos en las tiendas y escenarios de verdadero caos".

"Escenarios de verdadero caos"

Según los datos que dio en antena, los altercados del sábado en Barcelona "se saldaron con 128 detenidos, de los cuales más de la mitad, unos 76, eran menores de edad, 15 agentes heridos, una treintena de incendios y al menos 23 comercios que fueron saqueados o vandalizados".

En Bilbao, el día anterior al editorial, grupos de encapuchados quemaron coches, motocicletas y decenas de contenedores en el barrio de Deusto y en el centro de la ciudad, y lanzaron piedras y cohetes contra la Ertzaintza. Polvorinos habló de 19 detenidos, 11 de ellos menores. Añadió que algo parecido "está sucediendo también en los mítines que está ofreciendo también Vox, no en todos, pero en muchos sí", como los de La Coruña, Avilés o Mahón.

"Recibieron órdenes de no intervenir"

Para el director de informativos, "debe ser que hay alguien en el entorno del presidente del Gobierno que entiende que este clima de crispación le sale a cuenta, que cuanto más ruido, más tensión y más sensación de conflicto, tanto mejor para movilizar a los suyos". Fue más allá: "la hiperlaxitud a la hora de impedir de antemano estos disturbios parece una estrategia más de la campaña". A su juicio, ese cálculo pasa por alto que "cuando la calle pide orden normalmente quien rentabiliza esa demanda es la derecha".

Polvorinos defendió el término con un testimonio: "esto no es una conjetura, ni es una acusación". Se remitió a lo que el sindicato profesional de la Ertzaintza le contó la noche anterior a Carlos Cuesta en esRadio: que "agentes de la policía autonómica vasca recibieron órdenes de no intervenir durante los actos violentos" en Bilbao. Citó también la acampada de la Puerta del Sol como ejemplo de esa permisividad, y advirtió de que "a lo mejor no es despiste, sino que puede atribuirse a un cálculo".

"No es un hecho probado"

Polvorinos expuso cómo cree que se razona en el Gobierno: "En La Moncloa deben pensar que cuanto más caos haya en las calles, más orden pide el electorado", y el votante busca refugio en la opción más firme. Según esa lectura, si Vox crece, el PP se resiente, y aunque Sánchez pudiera perder el poder, "si Vox sube lo suficiente y el PP se erosiona lo bastante, podría conservar el liderazgo dentro del partido".

El propio Polvorinos acotó el alcance de esa tesis: "esto es una interpretación que se viene haciendo en las últimas horas, no es un hecho probado, pero encaja con una manera de hacer política, que es la de quien necesita un enemigo a mano para sostener su relato". Y la enlazó con los mítines socialistas: "el conflicto no solamente se alimenta en la calle, se alimenta también con palabras".

"Apropiarse del concepto del amor"

El programa recuperó las palabras de Pedro Sánchez en un mitin, que resumen el mensaje: "Del amor frente al odio". Polvorinos describió la estrategia del presidente como la de "apropiarse del concepto del amor para contraponerlo al odio". De ahí, según enumeró, la camiseta en la que se lee "La fuerza del amor", que se lleve a Begoña a los mítines y le diga "te quiero", el vídeo frente al Guernica y las alusiones a Federico García Lorca.

En otro corte emitido por el programa, Sánchez decía: "Porque nosotros somos la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio para hacer avanzar a las sociedades. Les molesta todo. Si bailamos, porque bailamos. Si celebramos la vida, porque la celebramos. Si me beso con mi mujer, porque me beso con mi mujer". Y remataba: "Porque de esto van también las elecciones, de solidaridad o de egoísmo, de amor o de odio".

Polvorinos lo interpretó así: "Esta es una interesante manera de abrir una trinchera entre buenos españoles, que son los que votan al presidente del Gobierno, y los malos españoles, que son los que no lo hacen, los que aman y los que odian". Le pareció "contradictorio que quien se anda erigiendo en arcángel de la concordia dedique casi más tiempo a hablar del odio que desprenden, según él, los demás". Y concluyó que "más que acabar con las trincheras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anda cavándolas".

"Otro 50 aniversario del que nadie está hablando"

Según Polvorinos, un político comprometido con la concordia, "en lugar de sacar de paseo todos los días a la República, la guerra civil, la dictadura o al dictador Francisco Franco", estaría "recordando el espíritu de la Transición e invocando la voluntad de los antiguos enemigos que fueron capaces de olvidarse y entenderse".

"Y en lugar de organizar tropecientos actos recordando los 50 años de la muerte de Franco, como ha hecho Pedro Sánchez, un líder que realmente apostase por la concordia estaría planificando eventos para conmemorar otro 50 aniversario del que nadie está hablando, como es el de la Ley de Reforma Política", añadió. Ese aniversario, recordó, se cumple el 4 de enero de 2027. "Esta ley hizo posible que después de 40 años de dictadura hubiera unas elecciones libres en España".

"Pero sale mucho más rentable recordar los horrores de la guerra civil", lamentó. A su juicio, Sánchez está "colocando etiquetas morales a sus adversarios y a quienes no le votan", de modo que "lo que se vende bajo la etiqueta del amor en el fondo es la polarización, pero con un envoltorio diferente".

"La luz frente a la sombra"

Polvorinos explicó por qué, en su opinión, funciona el mensaje: "siempre es mucho más rentable presentarse como la luz frente a la sombra". Más rentable, enumeró, que "andar exponiendo en los mítines 8 años de gobierno", que "andar describiendo el problema de la vivienda a todos los jóvenes que te están escuchando en los mítines" o que "andar analizando la pérdida de poder adquisitivo que está arruinando los bolsillos de los españoles".

"Así que frente a todo esto, la fuerza del amor, porque el amor todo lo puede salvo bajar el precio del alquiler", concluyó.