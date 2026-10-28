Los chats del rescate de Plus Ultra, al descubierto: "Hacemos ilegalidades", "Zapatero viene a Venezuela a limpiar jaja"

La Policía sigue analizando conversaciones de las negociaciones mantenidas entre los accionistas de Plus Ultra, "Julito Martínez" —el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— y la SEPI.

Y algunas de ellas no dejan lugar a la imaginación. Se habla de ilegalidades, del poder de Zapatero en Venezuela, de que allí "manda" y hay hasta lugar para las risas sin disimulo cuando se menciona que el expresidente socialista acude a Caracas para garantizar la limpieza en procesos electorales.

La UDEF lo resume de la siguiente manera en uno de sus documentos: "El mismo día que se presenta la subsanación requerida por la SEPI y obtenido tanto de la conversación mantenida entre Roberto Roselli y José Ángel Partearroyo Martín, como de la que se mantiene en un chat grupal denominado "PU", Roberto Roselli refiere que en fecha 02/12/2020 habrían presentado documentación con información en la SEPI".

Roselli era uno de los accionistas de Plus Ultra y Partearroyo uno de los directivos de la SEPI encargados del rescate. Por esas fechas ya había intervenido Zapatero y ya se habían realizado algunos pagos a Análisis Relevante, una de las sociedades presuntamente usadas por el expresidente para cobrar dinero por lograr el rescate a la aerolínea. "A continuación, este reenvía un mensaje de un tercero, que se trataría de una fuente de la propia SEPI, que les aportaría información: "Ok en breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan".

Como se podrá comprobar más adelante, este mensaje proviene de José Ángel Partearroyo Martín, director de Participadas de la SEPI", señala la Policía. "Sentado lo anterior, debe ponerse en concordancia que José Ángel Partearroyo Martín es quien formaliza la memoria justificativa de la contratación por el procedimiento de emergencia del FASEE". El FASEE era el fondo de rescate controlado por la SEPI y empleado en este tipo de ayudas a las empresas en la época del covid.

"Un día después en fecha 03/12/2020 en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último refiere que para realizar cambios en la compañía aérea han de esperar a que llegue la ayuda pública: "Y sigo pensando que debemos esperar la ayuda para mover el tablero". En ese momento surge una confesión de pura ilegalidad en los actos: "Continúa explicando que se cometen ilegalidades en la compañía, aunque siempre de común acuerdo: "Indudablemente nadie dice que hagamos ilegalidades, que las hacemos, pero siempre de acuerdo".

"En fecha 05/12/2020 en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola [el que fuera presidente de la compañía], este informa de que Julio Martínez Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero están volando rumbo a Caracas (Venezuela). En los mensajes ambos bromean sobre la transparencia y la supervisión que estarían haciendo respecto del proceso electoral. Indican que el vuelo lo realizan haciendo escala en República Dominicana y luego, como destino final, a Caracas y que ese trayecto lo realizarían en avión privado: "El tocayo y Zapatero rumbo a CCS" – "Van a vigilar la limpieza de las elecciones" "Jajajaja" - "Vía SDQ" - "SDQ CCS en avión privado".

No dudan en reírse ellos mismos de la limpieza de los procesos electorales en Venezuela y de cómo Zapatero se ha prestado a blanquearlos. "Rodolfo Reyes le contesta: "Me imaginé. Algo escuché". Julio Martínez Sola continúa ampliando detalles del vuelo, que viajan con la compañía Air Europa hasta República Dominicana: "Con UX hasta SDQ" y precisa que Julio Martínez Martínez se hospeda en el hotel Cayena", añade la Policía.

Respecto a este asunto hay que señalar que en las diligencias de entrada y registro realizadas en el domicilio de Julio Martínez Martínez fue hallado un conjunto documental compuesto por folios con anotaciones manuscritas que contenían el emblema del citado hotel. La conversación la finaliza Rodolfo Reyes, riéndose y poniendo una serie de emoticonos de útiles de limpieza, refiriendo que José Luis Rodríguez Zapatero ostenta una posición de autoridad en Venezuela: "Jajajaja a limpiar" - "Zapatero aquí manda", señala. En Venezuela.