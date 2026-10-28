Los muertos de Francia e Italia

La primera providencia del equipo de opinión sincronizada del Gobierno tras el accidente ferroviario de Urda ha sido difundir en redes sociales el número de muertos en accidentes ferroviarios en Francia e Italia. Se ignora a qué lumbrera, guionista, monologuista o novelista de Moncloa le ha parecido buena idea comparar muertos por atropello en las vías férreas con muertes por colisiones de trenes.

"He buscado datos. De muertos en accidente de tren cada año. Datos del último año consolidado. En Francia: 70. En Italia: 103". El entrecomillado responde a un mensaje en X de un veterano periodista que ha obtenido los más preciados premios periodísticos de España, el Luca de Tena entre ellos. En el momento en el que se ha publicado ese mensaje se especulaba con una decena de muertos a consecuencia de la colisión entre un AVE de Renfe y un convoy de Iryo. Así que sumados los 46 de Adamuz con el maquinista en prácticas de Gelida (Barcelona) y lo de Urda, la mortalidad ferroviaria en España estaría dentro de los estándares de los países de nuestro entorno. Pues hala, circulen, a otra cosa que no hay para tanto, parecía dar a entender el mensaje. Pero eso sería sin contar a suicidas, conductores imprudentes arrollados en un paso a nivel o desgracias como la del joven que se subió al techo de un tren en Tarragona para ver el eclipse y murió electrocutado, entre otras casuísticas.

El autor del mensaje, un periodista que además de multipremiado se ha dedicado a la enseñanza universitaria, lo eliminaba a los pocos minutos y escribía esto otro en la misma red social: "Los datos de muertos en accidentes de trenes de alta velocidad en países de Europa darán contexto informativo a los datos de España. Hacer ese trabajo es imperativo en periodismo. Pero retiro los datos que había compartido, porque he detectado divergencias según la fuente de IA". Como se podrán imaginar, le ha caído la del pulpo. Por lo del "contexto informativo" y por el "trabajo imperativo en periodismo". Más la IA, que es lo que faltaba. Periodismo de vanguardia, como el de aquel Vallín.

El caso es que la izquierda política y la izquierda mediática se han apresurado a activar todos los cortafuegos y a un paso han estado de lanzar la pregunta de a quién beneficia el accidente como si este nuevo desastre pudiera haber sido urdido por la derecha y la ultraderecha, esa coletilla. La desesperación sanchista es indisimulable. Temen acabar todos en la cárcel. De ahí que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya tenido el cuajo de imputar el accidente a un fallo humano en el centro de control de Atocha.

¿Un fallo humano? Aquí no hay más fallo humano que él, Pedro Sánchez y todos los ministros que se aferran como lapas al cargo cuando tendrían que haber dimitido por Ceuta, por Adamuz, por Paiporta, por el apagón, por la gestión de la pandemia, por el volcán de La Palma y por toda la sucesión de desgracias agravadas, cuando no motivadas, por su atroz incompetencia salvo para enchufar sobrinas y cobrar comisiones. Ese es el fallo. Ese y bailar sobre las tumbas de Adamuz en televisión y en las redes sociales.

Mucha gente se pregunta cómo es que no ha dimitido ya Óscar Puente. Les parece inconcebible que se aferre al cargo con tal cantidad de muertos a sus espaldas. Pero no va a dimitir. Ni va a dimitir ni va a dejar de tuitear.