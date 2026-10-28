El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido más de cinco horas y media después del accidente ferroviario, en una rueda de prensa marcada por la tensión con los medios de comunicación y pidiendo silencio a la prensa. Con un balance oficial que ya asciende a 64 fallecidos, el ministro ha calificado lo ocurrido de "inverosímil" y ha centrado sus explicaciones en el fallo del sistema de señalización LZB y en las decisiones adoptadas posteriormente desde el centro de control de Atocha.

"No hay un sistema que pueda entrar en funcionamiento cuando se cae el LZB", ha asegurado Puente. Según su explicación, tras la avería del sistema, Atocha asumió el control y se decidió reanudar la marcha, una decisión que el propio ministro ha calificado de "inexplicable". Puente ha apuntado a "una persona" del centro de control como responsable de esa decisión, aunque las causas del accidente deberán esclarecerse mediante la investigación.

Puente ha explicado que la avería del sistema LZB obligó a detener hasta seis trenes. Posteriormente, el centro de control de Atocha "tomó el control" y decidió "reanudar la marcha con normalidad", una decisión que el ministro ha calificado de "errónea".

"Además, se toma la decisión de reanudar la marcha sin una limitación de velocidad", ha explicado el ministro. "Esa decisión se comunica al tren que reanuda la marcha e impacta con el Iryo", ha añadido Puente, que, tras comparecer ante los medios, se desplaza al puesto de mando avanzado en Urda, donde ya se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Puente apunta a una mala praxis, falta de coordinación y de atención como factores que pudieron influir en el accidente. Además, ha cifrado en quince minutos el tiempo transcurrido entre la reanudación de la marcha del tren de Renfe y la colisión con el Iryo, y ha apuntado a la posibilidad de que circulase a "200 kilómetros por hora".

El titular de Transportes, que ha descartado dimitir asegurando que "en estos momentos no estoy pensando en mí, sino en gestionar la situación", ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español pese a la gravedad de la tragedia. "Nuestro sistema ferroviario es fiable y es seguro con unos limites, evidentemente que abarcan los límites del propio material tanto rodante como de la infraestructura y los límites de la actuación humana, que evidentemente, pues juega su papel", ha afirmado.

Puente ha insistido durante los últimos meses en que viajar en tren es "seguro", también después del accidente de Adamuz, ocurrido hace apenas nueve meses. Entonces, el ministro defendió que "la probabilidad de que haya un accidente es bajísima".