La convocatoria de las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre pone en marcha los sorteos para designar a los presidentes y vocales y la posterior notificación personal a los miembros de las mesas electorales. Ante la eventualidad de que la carta certificada llegue a un domicilio vacío, la legislación articula un sistema de avisos de Correos y rastreo de localización que impide librarse del servicio por la vía de la incomparecencia o la falta de recogida de la notificación.

¿Si no estoy en casa no voy a la mesa?

Pese a lo que muchos desearían, no estar en el domicilio en el momento en que el cartero acude a entregar la notificación de la mesa electoral no exime de la obligación legal de acudir el día de las elecciones. El procedimiento de entrega está diseñado para agotar diferentes vías de localización antes de dar por notificado al ciudadano.

El protocolo paso a paso si no estás en casa

Al tratarse de una carta certificada en mano, si no hay nadie en el domicilio en la primera visita, el personal de Correos realizará un segundo intento de entrega en un horario distinto. Si tras esto no se logra la entrega, se dejará un aviso en el buzón. En este documento se indica que hay una carta certificada pendiente de recogida en la oficina de Correos correspondiente.

Pasados unos 3 a 7 días sin recogerla en la oficina postal, la Junta Electoral de Zona puede solicitar la colaboración de la Policía Local o agentes de la autoridad para intentar localizar en persona al ciudadano en su domicilio o lugar de trabajo para no demorar la formación de las mesas.

En casos extremos donde resulta imposible la localización presencial, la notificación puede darse por realizada mediante su publicación formal en el boletín oficial correspondiente.

¿Sirve de algo "esconderse" o ignorar el aviso?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la condición de miembro de la mesa cobra efecto legal tras intentar los mecanismos de notificación, por lo que intentar esquivar la entrega o no recoger la carta en Correos no evita la responsabilidad.

El ciudadano dispone de 7 días legales para presentar excusas justificadas ante la Junta Electoral que comienzan a contar desde el momento en que se firma la recepción de la carta.

Asimismo, no acudir a la mesa el día de la votación alegando desconocimiento por no haber recogido la carta no evita las consecuencias legales como penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa, salvo que se demuestre la imposibilidad absoluta de haber tenido conocimiento de la notificación como estar ingresado o de viaje en el extranjero durante todo el periodo.

Cómo saber si has sido elegido sin esperar a la carta

Ante la duda de si ha llegado un aviso estando fuera de casa, muchos ayuntamientos habilitan durante los días posteriores al sorteo la consulta del censo y miembros de mesa a través de su página web (mediante certificado digital o Cl@ve) o de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana.