Sánchez promete reforzar la inversión ferroviaria para recuperar la confianza

Sánchez promete reforzar la seguridad ferroviaria para recuperar la confianza y admite que no es "asumible" que España sufra dos accidentes de alta velocidad en un mismo año. "Si tenemos como debemos reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad se hará porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes en la alta velocidad en un mismo año como hemos sufrido", ha afirmado el presidente del Gobierno tras desplazarse hasta el lugar del siniestro en una declaración institucional sin preguntas.

"Si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia", ha asegurado Sánchez, que ha evitado adelantar las causas del accidente y ha señalado que corresponde a la comisión independiente de investigación de accidentes ferroviarios esclarecer lo ocurrido, despues de que el ministro Óscar Puente haya señalado a "una persona" del centro de control de la estación de Atocha como la responsable. "Vamos a llegar hasta el final", ha insistido. El presidente ha recalcado que la prioridad ahora son las víctimas y sus familiares, que están "rotas, quebradas" y que todavía desconocen el "paradero" de sus seres queridos.

Sánchez también ha decretado tres días de luto oficial, que se cumplirán los días 29, 30 y 31 de octubre, en recuerdo de las víctimas del accidente, igual que se hizo tras el accidente de Adamuz.

Previamente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado a 68 la cifra de fallecidos en el accidente de Urda. Además, ha anunciado el despliegue de unidades de investigación canina para tratar de localizar, en primer lugar, posibles víctimas con vida. Posteriormente, ha anunciado que los equipos continuarán las labores de búsqueda e investigación "a lo largo de esta tarde, de esta noche y los días que sean necesarios".