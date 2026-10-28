Surrealista comparecencia de Puente en un descansillo

"Tranquilidad, esto es el Centro de Control y es donde vamos a hacer la comunicación porque es donde estamos trabajando. Aquí es donde tenemos todos los datos y la información, por tanto estas condiciones son las que tenemos para atenderles", así comenzaba una inverosímil comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el edificio H24 de Adif, en la estación de Atocha, para informar sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Una comparecencia que el ministro (o el equipo de comunicación del ministro Puente) decidían hacer, literalmente, en el descansillo de ese citado edificio de Adif, con cámaras y redactores hacinados en no más de cinco metros cuadrados.

Pero desde el principio las cosas empezaron mal. Desde primera hora de la mañana de este miércoles 28 de octubre, decenas de periodistas, cámaras y medios de comunicación en general nos agolpábamos a las puertas de la estación de Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes, concretamente en el acceso por la puerta Méndez Álvaro. Allí comenzaron los rumores de que se esperaba una comparecencia del ministro de Transportes a las 13 horas.

Pero no ha sido hasta las 13 horas y 20 minutos cuando los medios de comunicación hemos recibido un mensaje del Ministerio:

El ministro de Transportes atiende a los medios para informar sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Hora: 14.00 h.

Lugar: Edificio H24 Adif. Madrid – Habrá acreditación previa para el acceso a través de Adif antes de las 13:45

A la carrera todos los medios de comunicación nos trasladábamos hasta ese edificio, pero nos hemos encontrado con una barrera física que impedía el acceso. Una hora y quince minutos después, esperando a las puertas de ese edificio la comparecencia de Óscar Puente (concretamente a las 14 horas y 36 minutos), personal de Adif y del propio ministerio comenzaban a dejar pasar a la prensa, a cuentagotas. Con una lista. Nombre a nombre, uno a uno. "Sólo un compañero por medio", repetían con dureza ante las críticas de los periodistas que en su mayoría llevábamos más de cuatro horas esperando las declaraciones de Puente.

Conseguimos acceder al edificio. Un segundo piso, una escalera, un descansillo. Allí mismo el responsable de Transporte esperaba dar las explicaciones oportunas ante, de nuevo, otro accidente ferroviario, que deja ya 68 fallecidos y más de 80 heridos.

El total de los allí presentes comenzamos a emitir quejas por el espacio elegido. Cuatro metros cuadrados, quizá cinco no más, donde hacinados cámaras y redactoras tratábamos de cubrir una importantísima rueda de prensa sin espacio y casi sin medios, ya que fallaban también los sistemas de audio. No conseguían conectar el audio al micrófono desde el que iba a hablar Puente.

A las 14 horas y 50 minutos comenzaba la comparecencia del ministro: "Tranquilidad, esto es el Centro de Control y es donde vamos a hacer la comunicación. Aquí es donde tenemos todos los datos y la información, por tanto estas condiciones son las que tenemos para atenderles".

"Voy a empezar, ¿les parece?" preguntaba el ministro a la prensa que casi al unísono respondíamos un rotundo "no", ya que la mayoría de los compañeros continuaban en la escalera, sin poder acceder al descansillo, o sin poder grabar el audio que salía del micrófono del ministro.

Sin embargo, Óscar Puente comenzaba en estas condiciones a dar sus explicaciones sobre el accidente ferroviario en una comparecencia que ha durado 23 minutos, no sin antes pedir, en reiteradas ocasiones, "silencio" a la prensa que no ha podido cubrir esta rueda de prensa en buenas condiciones.