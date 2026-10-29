Calama caza en más mentiras a Zapatero: no ha entregado ni los requerimientos a Arabia de las certificados de las joyas

El juez Calama ha desestimado la rogatoria a Arabia solicitada por José Luis Rodríguez Zapatero para que, casi cuatro meses después de la promesa del expresidente socialista, tuviese que ser el propio juzgado el que pidiera al citado país los supuestos certificados de las joyas y los justificantes de si fueron un regalo o cualquier otra cosa o pago.

Pero el juez no sólo ha criticado la falta de decoro de Zapatero al pedir que se convirtiera el juez poco menos que en su abogado defensor, sino que ha sacado a la luz toda una nueva sarta de mentiras de Zapatero. Y es que el líder socialista aseguró haber, al menos, solicitado a Arabia los certificados vía mensaje o vía lo que fuera. Pues ni esos mensajes ha entregado al juzgado. Simplemente era otra mentira más del expresidente.

El auto del juez Calama señala que "en este contexto, el investigado sostiene que los tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros, que constituyen las piezas de mayor valor entre las intervenidas, le fueron entregados por el entonces Monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial efectuada a España en junio de 2007, cuando ostentaba la condición de Presidente del Gobierno".

El juez explica que Zapatero "afirma igualmente que aceptó tales efectos por deferencia hacia el soberano extranjero y que los conservó desde entonces en el ámbito privado, junto con otras joyas de origen familiar y regalos recibidos de terceros, sin hacer uso de ellos ni conocer su valor material". Y que, teóricamente, "sobre la base de esta versión solicita la emisión de una comisión rogatoria dirigida a las autoridades de dicho Estado con la finalidad de obtener una confirmación oficial de tales extremos".

Pues bien, ni siquiera sus supuestas gestiones han sido probadas por Zapatero: "El Ministerio Fiscal destaca la absoluta falta de acreditación de la presentación de las referidas cartas en la Embajada de Arabia Saudí y la improcedencia de la comisión rogatoria interesada, por cuanto, según la propia versión del investigado, las joyas habrían sido entregadas en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de España, y el monarca al que se atribuye dicho gesto de deferencia ya ha fallecido".

Es más, señala el auto, "el investigado afirma haber remitido dos comunicaciones, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí para obtener una confirmación oficial de los hechos ahora alegados. Sin embargo, no ha aportado acreditación alguna de la efectiva presentación o remisión de tales escritos". Y añade que, "con todo, aun prescindiendo de esta circunstancia, la versión ofrecida carece en este momento de cualquier elemento objetivo de corroboración externa y no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones".

"Asimismo, aparece documentada la entrega de determinados obsequios institucionales con ocasión de dicha visita que fueron incorporados al patrimonio público, circunstancia que difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas", añade el juez.

Y "particular relevancia presenta el hecho de que, bajo la Presidencia del propio investigado, se aprobara el Código de Buen Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 18.02.2005, en el que se establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida", concluye el auto.