Contra el PP incendiábamos mejor

Partidos y gentes de la izquierda daban hace unos días un espectáculo sorprendente que no debe olvidarse. Los que siempre encuentran justificación para los actos de violencia que surgen en protestas y manifestaciones de su cuerda, se desmarcaron de los disturbios en Barcelona y Bilbao con la naturalidad fingida del exnovio que simula no reconocer a la que era su pareja, cuando, de pronto, se la encuentra. Los novios de la revuelta no han querido ver en esos altercados aquello que han visto y celebrado muchas veces.

En los estallidos de escaparates, en las llamas que derriten contenedores y en el olor a coche calcinado no vislumbran ahora la expresión de un profundo malestar social. En los encapuchados que arramplan con productos que el "sistema" les hace codiciar pero les niega, ya no atisban la fuerza revolucionaria. Y en esta violencia no descubren la respuesta a la violencia estructural que ejercen Gobiernos, patronales y, otra vez, el maldito "sistema".

Detrás de los adolescentes encapuchados que incendiaron Francia, gentes de la izquierda divisaron un lote de buenas causas y una justificada cólera por la represión. Pero en los encapuchados adolescentes que en España dijeron emular a los franceses no ven ninguna causa que haya que atender. Es más, algunos en la izquierda hablaron, que Dios los coja confesados, como la derecha dura que quiere ley y orden.

El presidente del Gobierno determinó que lo visto en Barcelona "no es un acto de democracia", sino "puro vandalismo instigado desde las redes" y con eso quedó encapsulado el cambio de opinión. Lo esencial era el verbo instigar. Porque las izquierdas españolas no sólo han impugnado la paternidad de estas revueltas; le quieren endosar el marrón al adversario. La "mano negra" ya no es el grupo de Manu Chao, sino la que mueve los hilos del disturbio que molesta a Sánchez.

Un dedo de la mano negra es del hiperactivo Netanyahu, que no tenía bastante con las elecciones, Hamás, Hezbolá e Irán. Otro es de Putin, y a él se refieren cuando pronuncian cuidadosamente "injerencia extranjera". Ningún dedo, fíjate, es de Rabat, aunque sería lógico, después de lo de Ceuta. Pero si no tuvo nada que ver, cómo va a estar instigando que descendientes de marroquíes quemen Barcelona.

Con esos acompañantes, ya se ve adónde vamos. La mano negra es la ultraderecha, por eso del cui prodest. Porque en la izquierda creen, oh, sí, que ahora los cristales rotos la perjudican. Es cierto que se dijo que "en las calles de Madrid no va a haber paz", pero hay que oír bien: en Madrid. No donde gobiernan los benditos socialistas.

Me sorprende que no pusieran a Aznar, "el que puede hacer que haga", como director clandestino de la orquesta vandálica. Aunque asombra más que a los menores que saquean las tiendas no los vean las compasivas izquierdas como a los niños pobres y carteristas de Oliver Twist. Qué tiempos aquellos en los que Pablo Iglesias Turrión, farmeando aura de protoestrella, sentenció que "el problema no es que ardan contenedores, sino que haya gente que busque comida en ellos", y cautivó a los sentimentales. Pero entonces era presidente del Gobierno un tal Rajoy y las izquierdas hacían arder la calle. Contra el PP no había que disimular. Podían incendiar y hacer aqui y allá un saqueo a gusto. Qué nostalgia.