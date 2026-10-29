Una medida para que esto no vuelva a suceder

Como ocurre siempre, los Reyes han estado a la altura de su cargo en lo que respecta a la tragedia por el accidente de Urda: Felipe VI compareció públicamente este miércoles horas antes que Puente o Sánchez y este jueves él y la Reina han viajado a Toledo para visitar a los familiares y las víctimas del accidente e incluso, fuera de lo previsto, se han reunido con un grupo de personas que no han podido saber todavía cuál ha sido el destino de sus seres queridos.

Entre estos encuentros, Felipe VI ha hecho de nuevo unas breves declaraciones en las que, por supuesto, ha tenido un recuerdo para las víctimas y ha exhortado a la sociedad española a superar esta tragedia "unidos". Y sobre todo ha hecho una petición que debería no ser necesaria tras la tragedia de Adamuz, hace menos de diez meses: "Hay que adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder".

Felipe VI sabe perfectamente cuál es su papel y lo ejerce con una pulcritud absoluta, por lo que no puede achacársele una intención política al pronunciar esa frase, pero más allá del propósito del monarca hay una realidad innegable: la primera medida que hay que tomar para no volver a tener una tragedia evitable es echar del poder a un Gobierno cuya ineptitud es ya criminal y que tiene sobre su conciencia y es responsable político –y quizá hasta penal– no sólo de los muertos de Urda, sino también de los de Adamuz, de los de la dana y, por supuesto, de muchos de los que fallecieron en la pandemia y que podrían haber evitado el contagio si desde el Ejecutivo se hubiese actuado con un mínimo de responsabilidad.

Y es que el Gobierno de Sánchez lo tiene todo: no sólo es el más corrupto de la historia de nuestra democracia; no sólo ha llegado a grados de indignidad infinitos para pactar con Bildu o amnistiar a los golpistas a cambio de mantenerse en el poder; no sólo ha ocupado las instituciones, atacado a los otros poderes y, en suma, degradado la democracia; es que a todo lo demás hay que unirle una incompetencia brutal, oceánica, indescriptible. Han sido, son, incapaces de gestionar bien nada que no sea el famoso "relato" o las trampas para llevarse unas elecciones. Se les podría llamar trileros si esto no resultase un insulto para estos timadores.

Ahora más que nunca está claro que los españoles tenemos una responsabilidad política y moral: aprovechar el 29 de noviembre para echar a esta pandilla de facinerosos que ha tomado el poder, ha arruinado España y a los españoles y, cada día es más evidente, es un peligro no sólo para nuestras haciendas y nuestras libertades, sino también para nuestras vidas.

La primera medida para que no se repita la tragedia de Urda como sí se ha repetido la de Adamuz es mandar al paro a Óscar Puente, Pedro Sánchez y los suyos… a la espera de que con el tiempo acaben donde hace años que deberían estar: en la cárcel.