El Gobierno busca un culpable para la tragedia ferroviaria de Urda mientras se parapeta tras los protocolos de Adif

El Gobierno busca una cabeza de turco por la tragedia ferroviaria de Urda mientras se parapeta tras los protocolos de Adif y trata de cerrar el relato sobre lo ocurrido en los 17 minutos que precedieron al choque. El accidente ha irrumpido de lleno en la campaña electoral y ha colocado al Ejecutivo ante una crisis de enormes dimensiones siendo el segundo accidente ferroviario en nueve meses. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco en los operarios del centro de control de Adif y en la decisión de reanudar la marcha del tren de Renfe. Una estrategia que recuerda a la que siguió tras el accidente de Adamuz, cuando señaló al soldador que había trabajado en la vía.

Tras sostener que ningún sistema de seguridad impidió el error humano durante los 17 minutos transcurridos entre la autorización para reanudar la marcha del tren de Renfe y la colisión, el Gobierno ha comenzado a remitir a los medios de comunicación los protocolos de Adif. El Ejecutivo se aferra así a los procedimientos internos para respaldar su versión y situar el foco en quienes dieron la orden de continuar la marcha.

Pero el controlador al que apunta Puente no estaba solo. A su lado había un auxiliar y, por encima, un supervisor. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que durante 17 minutos nadie detectara que un tren con 397 pasajeros avanzaba a lo largo de 25 kilómetros hacia un Iryo detenido en la vía, con otros 147 pasajeros a bordo, sin que se corrigiera una orden que acabaría desembocando en la colisión?

El ministro ha defendido la actuación del sistema de control al tiempo que ha señalado a sus operarios. "Es el centro de control a través de sus operarios el que toma la decisión de reanudar la marcha en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista inexplicables", afirmó Puente tras seis horas de silencio desde el accidente. Según la versión del Ministerio, la orden se dio para circular a velocidad normal, en lugar de hacerlo a velocidad reducida, algo que, aseguran, contravendría la normativa y los protocolos. "Reanude con marcha normal", es la orden que se escucha en los audios a los que han accedido varios medios de comunicación.

Transportes sostiene que se trató de una decisión errónea y que nadie corrigió la instrucción durante los 17 minutos siguientes. Sin embargo, un maquinista afectado por la interrupción del servicio sí habría advertido al centro de control de Adif de que la orden era incorrecta. Una alerta que abre nuevos interrogantes sobre la actuación de los responsables, los mecanismos de supervisión y la ausencia de una rectificación antes del impacto.