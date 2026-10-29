Feijóo exige responsabilidades a Puente: "La política no es descalificar, es gestionar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado el puesto de mando avanzado en Urda, donde ha comparecido junto al alcalde del municipio, Manuel Galán, tras conocer de primera mano la situación provocada por el accidente de tren. Desde allí ha exigido responsabilidades políticas antes de que concluya la investigación, apuntando directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación, no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral", ha dicho el líder del PP, señalando a Puente, sin nombrarle: "La política no consiste en descalificar, la política consiste en hacer y, para un cargo político, y mucho más con componente técnico, se necesita experiencia, gestión y rigor", ha añadido. Feijóo no ha recibido ninguna llamada del Gobierno central, pero sí del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.

El ministro Puente destaca en su labor política por ser uno de los que más insultos profiere en redes sociales, donde llegó a burlarse del accidente de Adamuz ironizando con ello durante un programa de humor. Dentro y fuera del Gobierno se mira a él como posible cortafuegos ante el incendio desatado en el PSOE por lo ocurrido, en plena precampaña electoral.

Feijóo ha señalado también a Sánchez: "Los nombramientos tienen que hacerse a personas que tengan trazabilidad y experiencia en los cargos que van a desempeñar", ha dicho, insistiendo en la necesidad de la experiencia, la gestión y el rigor para desempeñar cargos públicos, especialmente ministerios tan estratégicos como el de Transportes, cuya mala gestión pone vidas en riesgo.

Sobre la comparecencia de Puente el día del accidente, Feijóo ha calificado de "frivolidad" su intento de señalar un "error humano" como única causa del accidente, despreciando el colapso que sufrió el sistema de seguridad, y que se está investigando. "Los españoles necesitan respuestas y se preguntan qué es lo que pasa en la alta velocidad en nuestro país", ha dicho Feijóo, pidiendo "respetar y enterrar a los muertos", pero pidiendo "tomar decisiones".