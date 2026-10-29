Puente te exige que le creas

El Gobierno exige que creamos que cada fallo es un accidente aislado, que cada escándalo es una anécdota y que todo lo ocurrido en estos años, sumado, no refleja una manera de gobernar.

Es así como se nos exige creer que no haber aprobado ni unos Presupuestos en toda una legislatura es un detalle administrativo menor que no tiene ninguna incidencia en las necesarias inversiones públicas. Se nos exige creer que el frentismo permanente, el ruido y la política pensada para la supervivencia, en lugar de para la gestión, no tienen coste, y que se puede gobernar a golpe de relato sin que nada se resienta. Se nos exige creer que a un gestor solo hay que pedirle que valga para insultar a la oposición, y que su desempeño y conocimiento profesional demás es secundario.

Se nos exige creer que el escándalo de corrupción protagonizado por Ábalos y Koldo y su estancia durante tres años en el Ministerio de Transportes carece de impacto alguno en las infraestructuras ferroviarias. Se nos exige creer que las contrataciones y colocaciones en empresas públicas investigadas en los tribunales no tienen relación con la forma en que se nombra y se vigila.

Se nos exige creer que el estilo frentista y polarizador de Óscar Puente, insultante con la oposición, faltón con el ciudadano crítico e hiperactivo en redes, es solo un rasgo de carácter y no una manera de entender el cargo. Que se puede dirigir un departamento de esa envergadura desde la confrontación diaria sin que la gestión pague el precio.

Se nos exigió creer que el accidente de Adamuz fue algo "tremendamente extraño", que el tren era nuevo y que la vía estaba totalmente renovada "de punta a punta". Se nos exigió creer, cuando se supo que la fecha de la última revisión no coincidía con la que había dado el ministro, que bastaba con un "me equivoqué". Se nos exigió creer que es normal que, a espaldas de la jueza que lo investiga, Transportes retire casi un hectómetro de vías.

Se nos exige creer que los ingenieros, maquinistas, sindicatos, funcionarios y expertos que denuncian problemas en el sistema ferroviario son alarmistas o de derechas. Se nos exige creer que denunciar un problema equivale a querer derribar al Gobierno.

Se nos exige creer que el apagón que dejó sin luz a todo el país, la crisis de Ceuta y dos tragedias en la alta velocidad en menos de un año son sucesos sin relación entre sí, que nada dicen del estado de los servicios públicos y que no justifican la inquietud de los ciudadanos.

Se nos exige creer que lo extraño es pedir cuentas y exigir responsabilidades, y que lo normal es que nadie dimita más de 100 muertos después.

Y se nos exige creer que el cúmulo de escándalos y desgracias son golpes aislados de mucha mala suerte repartida a lo largo de los años.

Se nos exige creer que viajar en tren en España es seguro. Mientras tanto, conviene viajar con fe, que es lo único que de momento no ha descarrilado.