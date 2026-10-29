Los circuitos ocupados de vía con la posición de los trenes, claves para la investigación

Transcurridas 24 horas de la tragedia de Urda, y cuando varias personas continúan todavía desaparecidas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó más dudas que certezas sobre lo ocurrido con su comparecencia, en su empeño por señalar como único responsable a un operario del Centro de Mando que ordenó a un AVE reanudar la marcha a "circulación normal", cuando un Iryo estaba parado a 25 kilómetros de distancia.

Un choque de trenes sólo es posible con el colapso de todos los sistemas de seguridad, tal y como avanzó Libertad Digital tras consultar a expertos de Adif en la materia: además de fallar el sistema LZB, que debía haberse sustituido por el ERTMS, y de hacerlo también el ASFA, ¿qué ocurrió con los circuitos ocupados de vía que indican la posición de los trenes?

Este será uno de los puntos clave de la investigación para saber cómo pudo producirse el fatal accidente, según explican técnicos de la compañía a este periódico. Los circuitos de vía son circuitos eléctricos que indican si un tren está ocupando un tramo de vía, llamado cantón.

Es el propio tren el que, al entrar en un cantón, envía automáticamente una señal que indica si está o no en un determinado tramo. En caso de estar ocupado, hay varios sistemas de bloqueo que impiden que otro tren pueda acceder a ese cantón para evitar, precisamente, un choque de trenes.

Una vez determinado que falló el sistema LZB de seguridad, según admitió el propio ministro, tuvo que hacerlo también el siguiente nivel de seguridad que entra en juego: el ASFA de señalización lateral o semáforos, ya que el Control de Mando ordenó reanudar y el maquinista del AVE, que podía haberla rechazado o frenar al ver una señal en rojo, siguió la marcha.

¿Qué pasó con la posición de los trenes?

Pero, además, aunque se caigan estos dos sistemas de seguridad, los circuitos de vía siguen enviando señal si un tren está ocupando un determinado cantón. Esta información la recibe el Centro de Mando, donde se registraron las grabaciones filtradas parcialmente a determinados medios. Los operarios ven en las pantallas un mapa de las vías que indica con colores (rojo, blanco o verde) en qué tramo está cada tren.

¿Falló también el circuito de vía? ¿Qué mostraron las pantallas del Centro de Mando? ¿Qué vio el operario que dio orden de reanudar la marcha a pesar de que había un tren parado? Son incógnitas que deberá resolver la investigación y que apuntalan la tesis contraria a la que intenta mantener el Gobierno: sólo un fallo humano no pudo provocar un choque entre dos trenes de alta velocidad, uno parado y otro circulando a más de 100 km/h.

La robustez del sistema reside, precisamente, en hacer despreciable ese posible fallo humano. La tragedia de Urda está además precedida por la de Adamuz, apenas hace diez meses, en la que hubo también una combinación de factores, ya que la mala soldadura de la vía no es suficiente para un accidente. Fallaron también los sistemas que deberían haber detectado ese fallo.

Desde Adif, expertos de la compañía llevan tiempo advirtiendo de la grave situación que sufren desde hace ocho años. "La empresa ha sido el epicentro de la corrupción sanchista", recuerdan, tras el paso por la presidencia de varios imputados. Advierten de que urge una revisión completa del estado de la red ferroviaria, especialmente el tramo más antiguo de Madrid-Sevilla que ha registrado los dos accidentes.

"Diez años de trabajo intensivo no serán suficientes para revertir la situación", advierten empleados de la compañía, que aseguran que no sólo es una cuestión de inversión, sino de la propia filosofía del trabajo, donde se ha premiado el enchufismo, el amiguismo y los cargos políticos, frente a los perfiles técnicos y profesionales que son imprescindibles para que funcione un engranaje del que depende la vida de las personas.