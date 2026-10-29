Óscar Puente dará este jueves una rueda de prensa y acepta comparecer en el Congreso

Después de una jornada en la que el Ejecutivo ha optado por el silencio, a excepción del presidente Pedro Sánchez, escudándose en los días de luto oficial, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ofrecerá mañana una rueda de prensa, aunque todavía no se ha concretado la hora. La comparecencia llega después de que este miércoles calificara de "inexplicable" la orden del centro de control que permitió al AVE circular hasta colisionar con el Iryo detenido en Urda. Con sus declaraciones, Puente puso el foco en la actuación de un trabajador del centro de control, mientras quedaban en segundo plano las preguntas sobre el fallo del sistema de seguridad LZB.

Además, Puente ha solicitado comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso después de que varios socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos Podemos, ERC y Frente Amplio, registraran sus propias peticiones para exigir explicaciones sobre el siniestro para conocer "todos los detalles". La comparecencia tendrá lugar el próximo 3 de noviembre, a las 17.00 horas, y será el único punto del orden del día.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar "volcado" en la gestión de la tragedia y ha prometido "esclarecer" las causas del accidente. Mientras crece la presión para que el ministro dé explicaciones, Moncloa mantiene su respaldo a Puente y sostiene que el accidente de Urda no está relacionado con su gestión al frente de Transportes.

En esta ocasión, Óscar Puente ha optado por una estrategia comunicativa muy distinta a la que desplegó tras el accidente de Adamuz, cuando encadenó ruedas de prensa y entrevistas para ofrecer distintas versiones de los hechos y confundir a la opinión pública. Ahora, el ministro ha puesto el foco en un trabajador del centro de control, una actuación que los sindicatos ferroviarios han criticado este jueves al denunciar que se está señalando al "eslabón más débil" para eludir responsabilidades. Además, los sindicatos han denunciado la falta de control sobre las grabaciones de los trabajadores, después de que hasta tres medios de comunicación publicaran audios filtrados de las conversaciones entre los funcionarios del puesto de mando de Adif y la maquinista del Iryo accidentado.