¿Puedes repetir en una mesa electoral si ya te tocó en las últimas elecciones? Lo que dice la ley de los "repetidores"

Tras la celebración de los sorteos para las elecciones del 29 de noviembre se activa la duda recurrente de los ciudadanos sobre si su nombre puede salir por primera vez, o volver a salir en el bombo a quienes ya han participado en los comicios anteriores.

Para garantizar la imparcialidad, los ciudadanos que ocuparán los cargos de presidentes y vocales son seleccionados mediante sorteo público entre los electores inscritos en la lista del censo de cada sección electoral. No todos los electores del censo entran exactamente en el mismo bombo.

Aunque la idea de que pueda ser "mala suerte" o un fallo del sistema genera sospechas en cada convocatoria, la normativa electoral sí permite que a una misma persona le toque ser miembro de mesa en dos elecciones consecutivas.

¿Por qué se repiten los nombres en el sorteo?

Los sorteos para la designación de presidentes, vocales y suplentes no se realizan mediante un bombo manual único, sino a través de algoritmos informáticos aleatorios que ejecutan los ayuntamientos sobre la base del Censo Electoral.

Dado que el algoritmo aplica múltiples filtros simultáneos como tener entre 18 y 70 años, saber leer y escribir, o poseer la titulación requerida para la presidencia, el abanico de electores "elegibles" dentro de una misma sección o barrio se reduce significativamente.

En municipios o secciones electorales con poca población o con un perfil demográfico envejecido, la probabilidad estadística de repetir se multiplica.

El límite de la Ley Electoral: la regla de las tres veces

Estar obligado a acudir en comicios consecutivos no constituye, por sí solo, un motivo automático de exención según el texto literal de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) contempla como causa justificada de excusa el haber formado parte de una mesa electoral en al menos tres ocasiones durante los últimos diez años..