Sánchez y Puente acuden este jueves al Cecopi junto a Page tras el accidente ferroviario de Urda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en el puesto de mando avanzado de Urda para participar en la reunión del Cecopi por el accidente ferroviario, que deja ya 68 fallecidos, a la espera de una nueva actualización oficial. La noche ha estado marcada por intensos trabajos en las vías y por la confirmación de que los equipos de emergencia no han localizado a más personas con vida.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha no confirmaban la asistencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, que no tenía agenda oficial, aunque finalmente sí ha acudido a la reunión del Cecopi. En un primer momento, ningún miembro del Ejecutivo central tenía previsto comparecer ante los medios de comunicación, según fuentes gubernamentales. Sin embargo, el Gobierno ha cambiado de decisión y Pedro Sánchez realizará finalmente una declaración institucional, después de que Puente señalara a "una persona" del centro de control de Atocha como la responsable del accidente. Sí lo hará el presidente regional, Emiliano García-Page, que tiene previsto ofrecer un nuevo balance de víctimas y actualizar la información sobre el estado del operativo.

A la reunión también asistirá el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acompañó este miércoles a Sánchez en su visita a la zona del siniestro. Sánchez compareció ante los medios a las 15.00 horas y calificó de "no asumible" que España registre dos accidentes ferroviarios de esta magnitud en un mismo año, en referencia al siniestro de Urda y al ocurrido el pasado enero en Adamuz, que dejó 46 fallecidos y cerca de 300 heridos. El presidente se comprometió entonces a reforzar la seguridad ferroviaria para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema, tras dos graves accidentes en nueve meses.