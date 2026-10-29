Sánchez asegura estar "volcado" en la gestión de la tragedia de Urda y promete esclarecer las causas del accidente

Con un nuevo balance de 69 fallecidos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han comparecido sin preguntas tras la reunión del Cecopi para actualizar la situación del accidente ferroviario de Urda.

Page ha confirmado que durante la noche se han localizado varios "restos humanos" que todavía deben ser "identificados". Pese a esta circunstancia, se ha mostrado "optimista y esperanzado" ante la posibilidad de que no haya más víctimas mortales y de que los heridos evolucionen favorablemente. "No pensamos que pudiera haber más fallecidos debajo, pero siempre lo digo con la prudencia y estamos también razonablemente optimsitas de que la evolución que se va a producir de los enfermos sea en sentido positivo, mejor de lo que preveíamos ayer por la noche. Todo con la prudencia lógica del momento", ha insistido el presidente regional.

Page también ha trasladado su agradecimiento "personal y sincero" a todos los profesionales y equipos que han participado en las labores de rescate y en la atención a las víctimas.

Por su parte, Sánchez ha reiterado el mensaje que ya trasladó este miércoles tras visitar el lugar del accidente: todo el Estado está "volcado" en la gestión de la tragedia, que ha estructurado en una "triple vertiente". La primera, ha explicado, es la "de respuesta ante esta tragedia humana para levantar por desgracia los cadáveres que se han producido ante esta fatalidad", además de proceder a su identificación y prestar asistencia sanitaria a los heridos.

En segundo lugar, el presidente del Gobierno se ha comprometido a "conocer y esclarecer" las causas que han provocado el accidente. Por último, ha señalado que "será un punto posterior" el "resarcimiento al menos desde el punto material que la Administración General del Estado de a los familiares de las víctimas de esta terrible tragedia".

La comparecencia se ha producido tras una reunión del Cecopi en la que también han participado los ministros de Transportes, Óscar Puente, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por el momento, no está previsto que el titular de Transportes comparezca ante los medios, cuando han transcurrido 24 horas desde el accidente ferroviario que ha dejado 69 fallecidos.