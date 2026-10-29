Sánchez blinda a Puente y niega que el accidente de Urda cuestione su gestión en Transportes

Mientras la presión sobre Óscar Puente no deja de aumentar, Moncloa cierra filas con el ministro y respalda su gestión al frente de Transportes. Fuentes gubernamentales sostienen que el accidente de Urda no pone en cuestión su labor, pese a que el balance de víctimas mortales asciende ya a 74, según el expediente abierto por Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios CIAF recién publicado.

El Ejecutivo mantiene así su respaldo al titular de Transportes en plena crisis ferroviaria, mientras aumentan las exigencias de explicaciones sobre lo ocurrido y el funcionamiento de los sistemas de seguridad. Entretanto, Puente centra sus explicaciones en la actuación de un trabajador del centro de control de Adif en Atocha, desplazando el foco hacia la responsabilidad individual en un accidente cuyas causas todavía deben esclarecerse.

Puente es uno de los pesos pesados del Gobierno y cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que por ahora no contempla cuestionar públicamente su continuidad. Su posición contrasta con la presión política que empieza a acumularse sobre el ministro tras los accidentes de Adamuz y Urda, dos tragedias que han situado la seguridad ferroviaria en el centro del debate y han abierto interrogantes sobre la gestión del departamento.

La etapa de Puente al frente de Transportes ha estado marcada por las polémicas, los enfrentamientos y una comunicación política basada en la confrontación. El ministro ha hecho de las redes sociales un auténtico campo de batalla, recurriendo a menudo al insulto, la descalificación y las provocaciones para arremeter contra periodistas, oposición y ciudadanos críticos con su gestión. Una actitud impropia de quien ocupa una de las carteras más sensibles del Gobierno.

Por ahora, Sánchez opta por mantener el respaldo a uno de sus ministros de mayor peso y evita abrir una crisis interna en el Ejecutivo a tan solo un mes de la convocatoria electoral. Después de que el accidente de Adamuz se saldara sin dimisiones en el seno del Gobierno, el respaldo de Moncloa a Puente vuelve a dejar en el aire quién asumirá las responsabilidades políticas por la crisis ferroviaria.

El ministro ofrecerá mañana una rueda de prensa para atender a los medios de comunicación. Además, Puente ha solicitado comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso después de que varios socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos Podemos, ERC y Frente Amplio, registraran sus propias peticiones para exigir explicaciones sobre el siniestro.

La Diputación Permanente del Congreso celebrará el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17.00 horas, la comparecencia a petición propia del ministro y la sesión tendrá ese único punto en el orden del día.