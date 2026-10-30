El "confort" de las víctimas

A estas horas Óscar Puente está convencido de que seguirá siendo ministro. Yo también, al menos hasta que el Gobierno surgido de las urnas el 29 de noviembre tome posesión. Después, quién sabe, quizá pase del banco azul al banquillo. Desde luego, es lo que merece.

Había quien pensaba que este viernes el ya conocido como Óscar Muerte iba a presentar su dimisión. Les juro que no lo digo sólo con la ventaja que da pronosticar a posteriori y tengo testigos que pueden corroborarlo: yo estaba seguro de que no. Más que nada porque durante los últimos ocho años –desde unas semanas después de llegar a Moncloa– del Gobierno de Pedro Sánchez no dimite nadie, todo lo más es discretamente cesado, por ejemplo, si así lo exige Marruecos.

No creo que sea el caso de Puente: si a un mes de las elecciones se fuese el todavía responsable de Transportes sería, en esas cabezas monclovitas en las que la expresión 'responsabilidad política' es un oxímoron, como una admisión de una culpa con la que no están dispuestos a cargar, para eso están los trabajadores del centro de control de Atocha.

La rueda de prensa de este viernes ha venido a confirmar mis ideas previas, pero, como siempre pasa con Puente, todavía ha sido peor de lo esperado. Además de darse el lujo de abroncar a los periodistas, ha habido dos momentos clave en los que se ha referido a la posibilidad de su propia dimisión: en el primero ha dicho que sólo lo haría si se lo pide Sánchez –entonces es un cese, señor ministro, a ver si se entera– o si su permanencia en el cargo "perjudica" al "proyecto político" del que él sólo es una pequeña parte. Esa falsa modestia.

La PSOE über alles, impresionante. Los seguidores del reverendo Jones eran menos sectarios que los miembros de este partido. A las víctimas, los trenes, Renfe, Adif o la propia España les pueden ir dando por el saco, pero al partido y al führer no me los toquéis. Y lo más gordo no es que lo piense, lo tremendo es que lo diga.

El segundo momento de impacto ha llegado cuando le han preguntado si estaría dispuesto a irse si ello pudiese reconfortar algo a las víctimas. Les copio la respuesta completa, porque es de órdago:

"No sé qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita, en qué medida, de cero a cien, cuánto le reconforta si ha perdido a un hijo, si ha perdido a su padre, si ha perdido a un hermano, si ha perdido una pierna. No lo sé, no sé si es relevante, sinceramente".

Sinceramente, señor –es un decir– Puente, yo tampoco sé si las víctimas de Adamuz o de Urda se sentirán mejor cuando usted deje de ser ministro, aunque intuyo que sí, pero de lo que no tengo duda es de que, de cero a cien, su salida ahora reconfortaría cien a las víctimas de los futuros accidentes que sin duda tendremos si sigue en el puesto.