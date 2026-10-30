La opinión sincronizada también es responsable de los muertos de Urda

"Cada mentira que contamos incurre en una deuda con la verdad. Una deuda que, más tarde o más temprano, hay que pagar", decía el personaje de Legasov en su discurso final en la serie Chernobyl, en el que explicaba cómo se había producido un desastre que no fue tanto un accidente nuclear como un accidente comunista. Y es la misma razón por la que hemos sufrido dos accidentes ferroviarios en un servicio de alta velocidad que durante décadas exhibimos con orgullo ante el mundo. Las mentiras.

Mentira fue considerar que José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente eran personas competentes para dirigir el Ministerio de Transportes, en lugar de operativos políticos dedicados a colonizar Adif y demás empresas bajo su control con sus putas, sus primos, sus cuñados y sus amiguetes. Tras años de expulsar a los técnicos competentes de los puestos de responsabilidad para sustituirlos por marionetas políticas más preocupadas por cómo quedará el jefe que de la vida de los viajeros, tras años de fingir que eran personas preparadas, de incurrir en deuda tras deuda con la verdad, al final esa deuda la han pagado más de cien personas.

Cuando el 18 de enero un Iryo descarriló en la línea Madrid-Sevilla, invadió la vía contigua y chocó con un Alvia, Óscar Puente nos contó que la vía estaba "en perfecto estado", que se había renovado con una inversión de cientos de millones, que el accidente era "raro y difícil de explicar" y que la probabilidad de que volviera a ocurrir algo así era "bajísima". Había que esperar a la investigación, pero los informes de la Guardia Civil que apuntaban a la rotura de un carril en una soldadura entre tramos de 1989 y 2023 eran "bulos". Él había hecho su trabajo, podía mirar a las víctimas a la cara y pedir su dimisión era "injusto". Y cuando ya no se pudo negar que el supuesto bulo era la verdad, pues tampoco iba a dimitir. Al fin y al cabo, "yo no he soldado el raíl".

Nueve meses después, en la misma línea, un AVE ha embestido por detrás a un Iryo detenido. Hasta ahora se han contabilizado 69 muertos. Incluso aceptando el propio relato exculpatorio de los esbirros de Pedro Sánchez, no estaba funcionando el sistema de seguridad LZB, que ya debería haber sido sustituido a primeros de año. El sistema ha fallado 170 veces en un solo año. 170 ocasiones en que la vida de los pasajeros dependió de que nadie cometiera un error. Pero la culpa es de un operario de cuyas conversaciones con un maquinista muerto en el accidente filtran audios recortados a medios afines. Puente ha calificado lo ocurrido de "accidente inverosímil", pero le echa la culpa al currito que nunca hubiera debido tener en sus manos las vidas de centenares de viajeros. Por supuesto, no va a dimitir. "No estoy pensando en mí", dice, como si supiéramos todos que es en lo único que piensa y como no supiera él que todos lo sabemos.

Es el patrón del sanchismo: negarse a aceptar ninguna responsabilidad y echar la bola hacia adelante para que los nuevos crímenes del Gobierno tapen los anteriores. Mentir para que la pelota siga rodando. Endeudándose con la verdad, que es el cobrador del frac más implacable.

Pero la responsabilidad no acaba ni en Puente, ni en Sánchez ni en el PSOE. Porque para poder mantenerse en el poder ocultando cada escándalo de incompetencia, corrupción y traición a España con el siguiente necesitas el apoyo de un ejército de propagandistas en los medios de comunicación y las redes sociales. Que echen balones fuera. Que simulen no entender lo obvio. Que nieguen siempre toda responsabilidad política de sus amos. Que repitan el argumentario que les pasa Ferraz. Y todos y cada uno de esos integrantes de lo que hemos dado en llamar el equipo de opinión sincronizada son cómplices.

Los curillas sin sotana de la cadena SER que reservan su indignación para Vox por no suspender la campaña y no para el ministro que lleva cien muertos a la espalda. Los economistas de universidad privada que culpan de un accidente producido por los fallos de un monopolio público a que haya dos empresas públicas extranjeras con trenes circulando por las vías. Los periodistas miserables que publican unos audios filtrados donde se escuchan las últimas palabras de un trabajador cuyo cuerpo aún no ha podido recuperar la familia, sabiendo además que se los han preparado para vender una imagen parcial en la que toda la culpa es de un trabajador de Adif. Y, volviendo la vista atrás, todos los que no pidieron inmediata e insistentemente al menos la cabeza de Óscar Puente después de Adamuz.

La alta velocidad española no es infalible. Ningún sistema diseñado y mantenido por seres humanos, imperfectos como somos, puede ser perfecto. Pero durante treinta años, con gobiernos de distinto signo político, había funcionado como un reloj. Hasta que llegó Puente. Al igual que durante décadas nuestro sistema electoral había funcionado como un reloj hasta que llegó la otra Puente. Pero la culpa no es sólo suya. La culpa es, en primer lugar, de quien los puso ahí a destruir lo que tenían a su cargo. Y, después, de todos los lameculos de un Gobierno corrupto, incompetente y traidor que han trabajado con ahínco durante años para que se mantuviera allí, hicieran lo que hicieran. Sus mentiras, acumuladas como un vertedero de intervenciones en radios, televisiones, periódicos e internet, no se limitaron a descansar ahí. Tuvieron consecuencias. Se filtraron al subsuelo y acabaron envenenando y pudriéndolo todo. Y la verdad, al final, se cobró su deuda. Pero como fue en las vidas y familias de los demás, que nadie espere que nadie rectifique ni pida perdón. Porque toda su vida gira en torno a la mentira.