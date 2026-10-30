Puente, un inútil peligroso que desprecia a sus víctimas

El todavía ministro de Transportes Óscar Puente ha vuelto a dar ejemplo de su absoluta vileza, de su infame catadura moral, de su enfermiza falta de humanidad y de su escalofriante caradura al insistir en la tesis del fallo humano en el accidente ferroviario de Urda, un supuesto error en el centro de control de la estación de Atocha que habría causado la tragedia. La línea de defensa de Puente y de su jefe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una cacería humana contra un controlador ferroviario a quien se pretende convertir en cabeza de turco e imputar la criminal falta de inversión en la seguridad de la infraestructura y en la propia infraestructura, la delictiva gestión de Renfe y Adif, con las cúpulas plagadas de comisarios políticos socialistas que han desplazado de los centros de decisión a los profesionales, y la incompetencia trufada de corrupción en un Ministerio de Transportes por el que han pasado personajes como José Luis Ábalos y Koldo García.

Puente está a la altura de esos antecesores si no es que les supera en indignidad, maldad e infamia. Todavía no se han acabado las tareas de recogida e identificación de los restos humanos y lo único que le preocupa a Puente es que quede claro que en última instancia la responsabilidad de la tragedia recae en el eslabón más débil, un trabajador al que ya se ha puesto en la picota. Este mismo viernes el Gobierno ha filtrado que dicho empleado se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, derecho que asiste a cualquier persona, pero que el Ejecutivo interpreta como una muestra evidente de culpabilidad.

Los fallecidos son lo de menos para Puente y Sánchez, un detalle que no les desvía ni un milímetro de su propósito de difuminar sus responsabilidades para minimizar el efecto del accidente en la campaña broncana de besos y bailes. La comparecencia de Puente no tenía ningún objeto informativo. No se trataba de dar la cara ni de aportar explicaciones, sino que ha consistido en un vomitivo alarde de narcisismo enfermizo cuya única intención era exculpatoria. Y para eso nada mejor que señalar a un chivo expiatorio.

Dada su miserable naturaleza, el ministro Puente se presenta como una víctima, dice que no desea a nadie su "calvario" y niega que su dimisión pueda causar el más mínimo consuelo a quien ha perdido a un familiar "o una pierna". Ese es el nivel de estupidez e indecencia, el mismo que marcó su jefe en Paiporta tras la gota fría. "No me puedo permitir que el dolor me paralice", dice, como si 69 muertos en Urda y 46 en Adamuz no fueran motivo suficiente para irse a casa y dejar de causar dolor. Que dimitir "sería lo fácil", señala el inútil peligroso, aferrado al cargo porque es el único parapeto que le separa de un banquillo que se tiene más que merecido desde que nada más tomar posesión del cargo ordenó una auditoría interna para blanquear las contrataciones de las prostitutas de Ábalos.

Puente lleva dos comparecencias a cuenta del accidente de Urda a cada cual más vergonzosa. Cada vez que habla ofende a las víctimas y a sus familias, a la razón y a los trabajadores de Renfe y Adif, y a todos los españoles. Toma a todo el mundo por idiota, se cree superior y mucho más listo. Habla de lo que ignora con una ligereza pavorosa, alude a una "inexplicable" actuación en la sala de control para negar acto seguido con una desfachatez formidable que haya hablado de error humano. Su indecencia no tiene límite. Como Sánchez, demuestra carecer de escrúpulos, ignora deliberadamente el dolor que su actitud causa en las familias de los muertos y heridos, no tiene la más mínima compasión, se revuelca en la ignominia, se regodea en la mentira y acusa a un trabajador con una frialdad perfectamente inhumana. Es imposible caer más bajo… hasta que vuelva a abrir la boca.