Comienza el sorteo de las mesas electorales del 29-N tras la aprobación del manual de instrucciones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al 'Manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales' de cara a las próximas elecciones generales a Cortes Generales del domingo 29 de noviembre. La guía, elaborada por el Ministerio del Interior y supervisada por la Junta Electoral Central (JEC), regula todo el procedimiento operativo que deberán seguir los ciudadanos seleccionados para velar por la transparencia de las votaciones.

Las preguntas sobre las mesas electorales son muchas: ¿Cómo se elige a los miembros?, ¿Qué ocurre si no estás en casa para recoger la notificación?, ¿Pueden dos familiares coincidir?, ¿Qué tengo que hacer en la mesa? La respuesta a la última pregunta se encuentra en este manual.

Calendario y sorteos de miembros de mesa

Los sorteos públicos para designar a los presidentes, vocales y suplentes se llevarán a cabo en los distintos ayuntamientos entre este sábado 31 de octubre y el miércoles 4 de noviembre.

A las personas designadas se les entregará la notificación oficial junto con un ejemplar del manual. El Ministerio del Interior distribuirá un total de 900.000 copias.

En las comunidades con lengua cooficial, la guía se publicará en edición bilingüe, mientras que en el Valle de Arán (Lleida) la edición se distribuirá en tres idiomas (castellano, catalán y aranés).

Estructura del manual y novedades

Con el objetivo de hacer el texto más comprensible e intuitivo, se mantiene el esquema simplificado utilizado en los últimos procesos electorales.

Por un lado, los pasos indispensables desde la apertura de los colegios hasta el cierre de las urnas, así como los protocolos para gestionar situaciones especiales, incidencias y peculiaridades durante la jornada. También incluye modelos oficiales con ejemplos de actas, sobres, impresos y documentación administrativa.

Protocolos de Accesibilidad reforzados

El manual dedica una sección específica a garantizar el derecho al sufragio de personas con discapacidad con el material complementario en braille para personas con discapacidad visual y protocolos adaptados para electores sordos o sordociegos que usen lengua de signos, así como para personas con discapacidad intelectual, dificultades de comprensión o movilidad reducida.

Recordando que, si bien el voto es personal e intransferible, quienes requieran asistencia por causa de discapacidad o incapacidad de lectura pueden contar con la ayuda de una persona de su confianza.

Horarios y desarrollo de la jornada electoral

El manual también marca pautas de actuación y horarios para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral en cada colegio.

Los integrantes designados como presidentes, vocales y suplentes deben presentarse a las 08:00 en sus correspondientes colegios electorales. Durante la primera hora, las mesas comprobarán el estado del material electoral, el precinto y colocación de las urnas, las cabinas para el voto secreto, el número suficiente de sobres y papeletas, y las listas con el censo electoral.

Si algún elector ha solicitado material accesible, la mesa debe constatar que se encuentra disponible antes de iniciar la jornada.

Hasta las 08:30 horas, los interventores de los partidos políticos podrán presentar sus credenciales para integrarse en la mesa. Una vez completadas las verificaciones, se redacta y firma el acta de constitución de la mesa.

A las 09:00 en punto, el presidente de la mesa anuncia el inicio del sufragio en voz alta. Las votaciones se mantendrán de forma ininterrumpida a lo largo de toda la jornada hasta las 20:00. Hora en la que el presidente declara finalizada la votación.

A continuación se siguen tres pasos: la introducción en las urnas de las papeletas recibidas por voto por correo, la emisión del voto presencial de los miembros de la mesa y de los interventores acreditados y la apertura formal de las urnas y comienzo del escrutinio público.

El recuento oficial de las papeletas se realizará de forma sucesiva: se contarán e introducirán en acta en primer lugar los votos dirigidos al Congreso de los Diputados y, posteriormente, los asignados al Senado.