Puente, el Bruto de Sánchez

En la primera columna que publiqué en el 2026 en esta casa, me atreví a vaticinar que Pedro Sánchez caería en el transcurso de este año y apunté a Óscar Puente como el Bruto que podría asestarle la estocada definitiva. Lo que nunca pensé es que la puñalada no viniera de la traición, sino de su propia incompetencia. Había imaginado a un cortesano dispuesto a traicionar al César, pero no que pudiera acabar hundiéndolo por hacer su trabajo tan rematadamente mal.

Las tragedias de Adamuz y Urda han convertido la continuidad de Puente en una carga políticamente insoportable para Sánchez, que ha preferido abrazarse a su ministro antes que asumir la realidad. Su reacción recuerda a Hitler en el búnker, rodeado de leales y empeñado en negar un derrumbe que ya no podía detener. En la Moncloa parecen convencidos de que, mientras nadie dimita, podremos seguir fingiendo que aquí nadie ha fracasado.

La estrategia consiste en buscar cuanto antes un 'error humano' que permita colocar toda la responsabilidad sobre un trabajador, mientras quienes dirigen el sistema se presentan como meros espectadores de su funcionamiento. Puente se reserva las medallas del ferrocarril y deja las culpas para quienes cobran bastante menos que él. En su ministerio, por lo visto, la responsabilidad disminuye a medida que aumenta el sueldo.

La investigación deberá esclarecer lo ocurrido, pero invocar la posible equivocación de un controlador no permite dar por terminadas las explicaciones. Los sistemas de seguridad existen precisamente porque las personas pueden equivocarse y, si un error acaba convirtiéndose en una catástrofe, habrá que examinar también qué barreras debían impedirlo, cuáles estaban funcionando y por qué las restantes no bastaron.

Hay, además, una realidad que los discursos sobre inversiones récord suelen esconder. Según mis cálculos, realizados a través de datos del propio ADIF, el gasto real de mantenimiento por viajero cayó un 34,7% entre 2019 y 2025: de 10,75 a 7,02 euros constantes de 2019. El gasto nominal total aumentó de 336 a 492,8 millones, pero la inflación y el crecimiento de viajeros cambiaron por completo la fotografía.

Ese indicador no demuestra por sí solo la causa de ningún accidente, pero obliga a explicar la suficiencia del mantenimiento con algo más que una cifra absoluta. Presumir de atender a más viajeros mientras se omite que hay menos gasto real de conservación por cada uno es una forma bastante cómoda de hacer balance.

A ello se añade la renovación pendiente de los sistemas de seguridad. El contrato para modernizar la señalización e implantar el ERTMS en la línea Madrid-Sevilla se adjudicó en 2021 por 93,83 millones de euros y contemplaba un plazo de ejecución de 52 meses. El calendario inicial apuntaba a enero de 2026. Aun así, cuando ocurrió la tragedia de Urda, el nuevo sistema seguía sin estar operativo en ese tramo.

El Gobierno debe aclarar, además, por qué mintió comunicándole a la Unión Europea la finalización de la ejecución de esta actuación. Si notificó como concluida una implantación que seguía pendiente de entrar en servicio, tendrá que explicar esa discrepancia. Porque los viajeros necesitan que la seguridad funcione en la vía, no que un expediente figure como terminado en Bruselas.

Compárenlo con los 150 millones de euros que el Gobierno anunció en septiembre de 2025 para ayuda humanitaria y cooperación en Gaza durante aquel año. La cantidad anunciada para un solo ejercicio equivalía a más de una vez y media el importe de aquella adjudicación. Un Estado capaz de asumir ese compromiso debe explicar por qué no ha conseguido culminar una renovación esencial para sus propios ciudadanos.

Durante años, el socialismo ha confundido la utilidad de Puente para insultar al adversario con su capacidad para dirigir un ministerio. Ahora comprobamos que la agresividad en Twitter no mantiene una vía, no renueva una instalación y no sustituye a una gestión competente. El problema de nombrar a un matón para intimidar a la oposición es que, cuando llega una tragedia, sigue haciendo falta un ministro.

Sánchez podría haberlo cesado y asumido la necesidad de cambiar de rumbo. Ha preferido blindarlo, haciendo suya cada explicación y cada responsabilidad política que intenta eludir. Puente ya no necesita conspirar contra su jefe: basta con que siga al frente de Transportes y con que Sánchez siga empeñado en sostenerlo.

El más bruto de sus ministros ha terminado convertido, involuntariamente, en su Bruto. Lo insoportable es que tantos españoles hayan tenido que perder la vida para que otros empiecen a abrir los ojos.