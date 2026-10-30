Feijóo acusa a Sánchez de "resguardarse detrás del fusible Puente" para que "no le llegue el incendio"

Con un claro perfil presidenciable, y el lema "experiencia, gestión y rigor", el presidente del PP ha reunido en la sede de la calle Génova a diferentes expertos del sector ferroviario, miembros de la cúpula y consejeros autonómicos de transportes para abordar la situación después de los accidentes de Adamuz y Urda. Alberto Núñez Feijóo ha primado la seguridad a cualquier inauguración, velocidad o circulación de trenes, y ha escalado en su exigencia de responsabilidades.

"Óscar Puente es un fusible y al jefe de electricidad le interesa mantenerlo para que no llegue el incendio a su responsabilidad", ha dicho, reprochando a Pedro Sánchez mantener en su cargo al ministro de Transportes. "Intenta resguardarse detrás del fusible Puente", ha añadido antes de exigir "trascender la búsqueda de chivos expiatorios", en referencia al operario señalado por el Gobierno como el "factor humano" que causó la tragedia. "Si no dimite él, le dimitiremos en las urnas", concluía.

Feijóo ha recordado que "fallaron todas las capas de seguridad" y ha criticado que se pretenda convertir la tragedia en "un plan de acoso y derribo contra un único operario de la estación de Atocha". "Falló todo lo que podía fallar", ha insistido, recordando que no funcionaron los sistemas de seguridad, los sistemas de respaldo y el control de mando.

Preguntado por la filtración parcial de los audios del accidente, el líder del PP la ha calificado de "lamentable". "No sé qué opinará la familia escuchando la voz del maquinista muerto antes de recuperar sus restos mortales, pero me lo imagino", ha dicho el líder del PP, que ha reprochado al Ejecutivo tener como único objetivo "echarle la culpa a un operario de los ocho años de gestión negligente" de la red ferroviaria.

La posibilidad de cerrar el tramo Madrid-Barcelona

En cuanto a la posibilidad de que el trayecto de AVE Madrid-Barcelona se clausure durante un año, como ha dicho estar valorando el ministro Óscar Puente, Feijóo ha recordado que el titular de esta cartera dijo hace apenas unos meses que su objetivo era que este tramo alcanzara los 350 km/h.

"¿Pretende cerrar ese corredor, que es de los más nuevos?", ha preguntado atónito el líder del PP al conocer por la prensa las declaraciones de Puente, a lo que ha añadido: "Entonces, con el más antiguo, en el que ya se han producido dos accidentes y 115 muertos, ¿qué va a hacer con ese corredor?", ha dicho, en referencia al de Madrid-Sevilla.

Feijóo ha exigido una investigación rigurosa del accidente; un refuerzo del área de seguridad "sacando la propaganda" para primar la gestión; una revisión completa y reseteo total de las vías y del sistema ferroviario; un plan de emergencia inmediato y "como prioridad uno", y un presupuesto dedicado a seguridad, mantenimiento y conservación "El Gobierno ha olvidado la cultura de la seguridad", ha dicho.