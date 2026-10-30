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Política

Comparecencia de Óscar Puente tras el accidente de tren en Urda

Óscar Puente comparece tras la colisión de trenes en Urda (Toledo), que deja al menos 69 muertos.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este viernes en directo para ofrecer los últimos datos oficiales tras el trágico accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura del término municipal de Urda (Toledo).

El siniestro se produjo tras un fallo en los sistemas informáticos de señalización (LZB) que dejó detenido en la vía a un convoy de la compañía Iryo. Minutos después, un tren AVE que circulaba por el mismo tramo colisionó frontalmente por alcance a una velocidad estimada de entre 160 y 200 km/h. La virulencia de la colisión en cadena provocó el descarrilamiento de varios vagones y un trágico balance provisional que asciende a al menos 69 personas fallecidas y más de 50 heridos de diversa consideración, de los cuales varios se encuentran en estado crítico en hospitales de Toledo y Madrid.

Puente vuelve a contrar su cronología de los hechos

"Cuando el LZB todos los trenes se detuvieron al instante", dice Puente que vuelve a comentar que tras la caída de este sistema todo pasó a depender del Centro de Control de Atocha, aunque cita otros sistemas que deberían haber servido de respaldo. Puente vuelve a hacer una cronología de los hechos que ya hizo el miércoles.
Puente no dimite

"Las decisiones de este tipo", dice sobre su posible dimisión, "deben tomarse de acuerdo con los hechos" y la investigación "y la respuesta", dice Puente que sigue determinado a no dimitir.
Puente insiste en "un error en el Centro de Control"

Según Puente todo indica que lo ocurrido "se debe a un error en el Centro de Control".
Puente: "Es lógico que se pidan responsabilidades"

Oscar Puente empieza recordando a las víctimas y dice "reconocer la preocupación que ha provocado lo ocurrido" y que "lógico que se pidan responsabilidades".

Empieza la comparecencia de Óscar Puente

El ministro inicia la rueda de prensa con media hora de retraso.

Otra vez con retraso

Como ocurrió con su comparecencia del miércoles, el ministro Oscar Puente no cumple con el horario que él mismo ha marcado. La rueda de prensa ya va 15 minutos tarde.
Sánchez: "Vamos a aportar soluciones"

"Estamos con la investigación de lo que ha sucedido para conocer las causas", dice Sánchez, que insiste en "lo dije el primer día que no es asumible dos accidentes de estas características y "por lo tanto lo que vamos a hacer es aportar soluciones para mejorar aún más la seguridad", asegura el presidente, que explica para terminar su brevísima intervención que el Gobierno "va a recuperar la confianza" en la alta velocidad.
27 nacionalidades entre los fallecidos

Sánchez desvela que hay "hasta 27 nacionalidades de víctimas que pueden haber fallecido" en el accidente de Urda.
Habla Sánchez a la espera de la rueda de prensa de Puente

Toma la palabra Pedro Sánchez, que ha comparecido junto con García -Page tras la reunión del Cecopi. El presidente tiene unas pocas palabras para las víctimas y luego habla de "la solidaridad del pueblo de Castilla-La Mancha y de la profesionalidad de los funcionarios de la región".

"Hay 30 bolsas con restos parciales"

"Los fallecidos siguen siendo 69", dice el presidente de Castilla-La Mancha, "tengan cuenta que se hacen siempre a los datos feacientes notificados", pero "hay 70 denuncias de desaparición, no descartamos que pueda haber más fallecidos", cuenta García Page, que explica que "hay 30 bolsas con restos parciales".
García-Page anuncia que la emergencia baja a nivel 1

El presidente de Castilla-La Mancha anuncia, tras la reunión de Cecopi en Toledo, que el organismo deja de existir porque la emergencia por el accidente de Urda se baja a nivel 1.

Puente no está en la reunión del Cecopi en Toledo

Pedro Sánchez y Emiliano García-Page ya están en la reunión de Cecopi en Toledo. El ministro de Transportes se ausenta de este encuentro —en el que sí estuvo ayer jueves— es de suponer que por su rueda de prensa a las 11:30.

Sánchez blinda a Puente después de decir que la situación es "inasumible"
Voces del PSOE reclaman la dimisión de Óscar Puente
Óscar Puente comparece a las 11:30h tras la reunión del Cecopi

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este viernes en directo tras la reunión del Cecopi para ofrecer los últimos datos oficiales tras el trágico accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura del término municipal de Urda (Toledo).

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