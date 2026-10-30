El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este viernes en directo para ofrecer los últimos datos oficiales tras el trágico accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura del término municipal de Urda (Toledo).

El siniestro se produjo tras un fallo en los sistemas informáticos de señalización (LZB) que dejó detenido en la vía a un convoy de la compañía Iryo. Minutos después, un tren AVE que circulaba por el mismo tramo colisionó frontalmente por alcance a una velocidad estimada de entre 160 y 200 km/h. La virulencia de la colisión en cadena provocó el descarrilamiento de varios vagones y un trágico balance provisional que asciende a al menos 69 personas fallecidas y más de 50 heridos de diversa consideración, de los cuales varios se encuentran en estado crítico en hospitales de Toledo y Madrid.