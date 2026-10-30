El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este viernes en directo para ofrecer los últimos datos oficiales tras el trágico accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura del término municipal de Urda (Toledo).
El siniestro se produjo tras un fallo en los sistemas informáticos de señalización (LZB) que dejó detenido en la vía a un convoy de la compañía Iryo. Minutos después, un tren AVE que circulaba por el mismo tramo colisionó frontalmente por alcance a una velocidad estimada de entre 160 y 200 km/h. La virulencia de la colisión en cadena provocó el descarrilamiento de varios vagones y un trágico balance provisional que asciende a al menos 69 personas fallecidas y más de 50 heridos de diversa consideración, de los cuales varios se encuentran en estado crítico en hospitales de Toledo y Madrid.
"Cuando el LZB todos los trenes se detuvieron al instante", dice Puente que vuelve a comentar que tras la caída de este sistema todo pasó a depender del Centro de Control de Atocha, aunque cita otros sistemas que deberían haber servido de respaldo. Puente vuelve a hacer una cronología de los hechos que ya hizo el miércoles.
"Las decisiones de este tipo", dice sobre su posible dimisión, "deben tomarse de acuerdo con los hechos" y la investigación "y la respuesta", dice Puente que sigue determinado a no dimitir.
Según Puente todo indica que lo ocurrido "se debe a un error en el Centro de Control".
Oscar Puente empieza recordando a las víctimas y dice "reconocer la preocupación que ha provocado lo ocurrido" y que "lógico que se pidan responsabilidades".
El ministro inicia la rueda de prensa con media hora de retraso.
Como ocurrió con su comparecencia del miércoles, el ministro Oscar Puente no cumple con el horario que él mismo ha marcado. La rueda de prensa ya va 15 minutos tarde.
"Estamos con la investigación de lo que ha sucedido para conocer las causas", dice Sánchez, que insiste en "lo dije el primer día que no es asumible dos accidentes de estas características y "por lo tanto lo que vamos a hacer es aportar soluciones para mejorar aún más la seguridad", asegura el presidente, que explica para terminar su brevísima intervención que el Gobierno "va a recuperar la confianza" en la alta velocidad.
Sánchez desvela que hay "hasta 27 nacionalidades de víctimas que pueden haber fallecido" en el accidente de Urda.
Toma la palabra Pedro Sánchez, que ha comparecido junto con García -Page tras la reunión del Cecopi. El presidente tiene unas pocas palabras para las víctimas y luego habla de "la solidaridad del pueblo de Castilla-La Mancha y de la profesionalidad de los funcionarios de la región".
"Los fallecidos siguen siendo 69", dice el presidente de Castilla-La Mancha, "tengan cuenta que se hacen siempre a los datos feacientes notificados", pero "hay 70 denuncias de desaparición, no descartamos que pueda haber más fallecidos", cuenta García Page, que explica que "hay 30 bolsas con restos parciales".
El presidente de Castilla-La Mancha anuncia, tras la reunión de Cecopi en Toledo, que el organismo deja de existir porque la emergencia por el accidente de Urda se baja a nivel 1.
Pedro Sánchez y Emiliano García-Page ya están en la reunión de Cecopi en Toledo. El ministro de Transportes se ausenta de este encuentro —en el que sí estuvo ayer jueves— es de suponer que por su rueda de prensa a las 11:30.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este viernes en directo tras la reunión del Cecopi para ofrecer los últimos datos oficiales tras el trágico accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura del término municipal de Urda (Toledo).