La fotografía de la agencia EFE muestra en primer plano a Ana Pastor; a su izquierda está Alfredo Pérez Rubalcaba. La ministra de Fomento del Gobierno de Rajoy y el secretario general socialista caminan junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Es 25 de julio de 2013 y los tres políticos van hacia la fatídica curva de Angrois, donde el día anterior el descarrilamiento de un tren Alvia causó la muerte de 79 personas y graves lesiones a otras 143. A los pocos días de la visita, El Progreso de Lugo informaba, citando fuentes del PP gallego, de que "Rubalcaba puso mucho interés en que Feijóo estuviese presente, para otorgarle el mayor carácter institucional a un acto que escenificó, con una fotografía nada habitual, la unidad política ante la catástrofe ferroviaria de los dos principales partidos políticos en España y Galicia".

Eran otros tiempos. Seguro que el líder del PP lo recuerda. El de Vox, seguro que no. En abril de 2013 acababa de estrenarse como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. En la Comunidad de Madrid le trataron muy bien. Tras el accidente, el PSOE se opuso a la creación de una comisión de investigación. Lo pedían Cayo Lara, líder de Izquierda Unida en el Congreso, y una tal Yolanda Díaz, diputada en el Parlamento gallego.

Cuatro años después, el 18 de julio de 2017, Margarita Robles, la flamante portavoz parlamentaria de Pedro Sánchez, acordaba con Podemos la creación de una comisión parlamentaria para investigar el accidente de Angrois. Comenzaba el sanchismo. La división. El enfrentamiento. Los muros. Después vendrían unos ministros únicos en su especie. Un putero de Torrent que maldice su suerte en Soto del Real y un macarra educado en los agustinos de Valladolid que se envenena si se muerde la lengua. Para desgracia del respetable, ambos fueron agraciados con la gestión –entiéndase la ironía– del transporte ferroviario. En noviembre Óscar Puente cumplirá tres años de ministro. Bajo su responsabilidad política se han producido dos gravísimos accidentes. Entre medias, decenas de provocaciones, de mensajes chabacanos en la red X. ¿Le queda algo de dignidad? En el pecado lleva la penitencia.

Hoy aquella foto en Angrois es imposible. Pedro Sánchez ha conseguido exacerbar un odio cainita entre españoles y es justamente correspondido, porque cainitas y demagogos no faltan y se reparten por igual a ambos lados del tablero político. Toda muestra de racionalidad provoca el insulto de un ejército de canallas que chapotean en la ponzoña de las redes sociales.

El día de la tragedia, el señor Feijóo demostró por qué merece ser el próximo presidente del Gobierno. Dos mensajes. El primero, a las 11:23, una palabra: "Urgente", para pedir que se donara sangre. A las pocas horas los madrileños colapsaban los puntos de donación. "Una comunidad de afectos que ningún muro puede separar". El segundo, a primera hora de la tarde, el breve discurso de alguien que quiere a su país: "España puede volver a funcionar". Un mensaje de serenidad que exigirá algo más que buena voluntad para acometer la difícil tarea que le espera. Necesitará un gobierno estable que pueda responder al sectarismo con moderación, para "gestionar, gestionar, gestionar" con eficacia; para "volver a ser un país que funcione". Y esto no parece que vaya a depender solo de él.

No será complicado determinar qué sucesión de fallos provocó el accidente de Urda. Más laborioso será hacer un chequeo a la red ferroviaria. Y no exento de dureza negociar un incremento de los cánones y tasas ferroviarias que pagan las operadoras Renfe, Ouigo —del Estado francés— e Iryo —del italiano—. Estaremos de acuerdo en que el ciudadano no tiene que sufragar con sus impuestos las cuentas de resultados de empresas participadas por sus respectivos Estados.

Quizá sí sea más expuesto políticamente analizar las consecuencias de la liberalización del transporte ferroviario, aprobada en 2012 en plena crisis financiera. Una crisis que repercutió en la inversión: si en 2012 fue de cuatro mil millones, al año siguiente cayó en picado a los dos mil. Pedro Sánchez es lo peor de lo peor, estamos de acuerdo, pero en 2024-2025 la inversión ejecutada en infraestructura por ADIF y ADIF Alta Velocidad se incrementó hasta situarse en los niveles de 2011-2012. Pese a ello, con la información disponible, los dos accidentes mortales de 2026 señalan fallos en la gestión o en el mantenimiento de la infraestructura.

Cito: "Me da la sensación de que la liberalización del transporte ferroviario significa que las empresas extranjeras propias o empresas interpuestas… vienen a arrebatarnos todo el mercado ferroviario y precisamente las líneas buenas", son palabras de Juan Carlos Segura, diputado de Vox en la anterior legislatura.

Una curiosidad: Renfe llevaba 13 años intentando llegar a la capital francesa con la alta velocidad –Madrid-Barcelona-Marsella-Lyon-París–, el pasado mes de marzo comunicó que abandonaba. Muchos años de trabas y un negocio poco claro, más allá del prestigio. La operadora francesa Ouigo es 100% capitalismo de Estado.