Puente desdeña a los muertos y se presenta como víctima de un "calvario" que "no desea a nadie"

Dos horas de rueda de prensa y ni una sola asunción de responsabilidades. Óscar Puente se aferra al cargo tras el trágico accidente de Urda, descarta dimitir y evita hacer autocrítica sobre su gestión al frente del Ministerio de Transportes. Con más de media hora de retraso, el ministro ha comparecido por segunda vez desde el siniestro para dejar claro que no piensa abandonar sus responsabilidades. Su argumento: "mi forma de ser responsable es dar la cara". También ha asegurado que Pedro Sánchez no le ha pedido la dimisión y que su intención es continuar al frente del departamento para recuperar la confianza perdida en la Alta Velocidad Española.

Puente insiste en que el sistema ferroviario es seguro y califica los hechos de "tremendamente excepcionales", pese a reconocer que en 2026 el sistema LZB se cae "160 veces". Una cifra que pone sobre la mesa las incidencias que afectan a la infraestructura ferroviaria y que aumenta las dudas sobre la seguridad de los usuarios.

Puente se niega a dimitir

El ministro más combativo del Gobierno de Sánchez mantiene su negativa a abandonar el cargo, pese a que la presión política crece incluso dentro de sus propias filas. Ya el miércoles dejó clara su postura al afirmar que "en este momento no estoy pensando en mi, sólo en esclareder esto". Dos días después, Puente vuelve a parapetarse tras ese argumento para justificar su continuidad y rechaza que su dimisión pueda servir de consuelo a las víctimas.

Lejos de asumir responsabilidades políticas, el titular de Transportes se presenta como víctima con más de un centenar de fallecidos a sus espaldas. Puente ha asegurado que va a sufrir "un calvario" y ha defendido que marcharse "sería lo fácil". "No me puedo permitir que el dolor me paralice", se ha lamentado. Un discurso con el que el ministro vuelve a poner el foco en su propia situación mientras aún continúan los trabajos de identificación en Urda.

La comparecencia llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reconocido que los españoles han perdido la confianza en la alta velocidad y que es necesario reconstruirla porque, en sus palabras, está "quebrada". Sin embargo, Puente no parece darse por aludido y ha reaccionado con evidente molestia cuando Libertad Digital le ha preguntado por la desconfianza de los usuarios y por su responsabilidad al frente de Transportes.

En lugar de asumir la crítica, el ministro ha reprochado que se repitan las preguntas y ha cuestionado el funcionamiento de las ruedas de prensa. "Nunca he entendido muy bien porque se limitan las preguntas en las ruedas de prensa. Empiezo a entender por qué. Esas tres preguntas ya las he formulado y ya las he contestado. En fin, no sé por qué se repiten esas preguntas que ya se han hecho. Les ruego, por favor, que, mi actitud es de no vetar ningún tipo de preguntas ni a ningún periodista preguntas cosas que no se han preguntado con anterioridad, porque lo que voy a hacer es limitarme a reiterar lo que he dicho", ha lanzado Puente que reivindica que no veta preguntas, pero al mismo tiempo reprocha a los periodistas que insistan en cuestiones que considera, a su juicio, ya respondidas.

La última comparecencia de Puente tuvo lugar el miércoles en el centro de control H24 de Adif, en Atocha. Casi seis horas después del accidente entre el AVE 2080 de Renfe y el Iryo 6076, el ministro apuntó a un trabajador y calificó de "inexplicable" una decisión vinculada al siniestro.