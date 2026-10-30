Voces del PSOE reclaman la dimisión de Puente tras la tragedia ferroviaria de Urda

Pedro Sánchez se aferra a su ministro de Transportes pese a que las voces críticas dentro del PSOE ya reclaman su dimisión. Moncloa sostiene que el accidente de Urda no cuestiona su gestión, mientras Puente trata de situar el foco en la decisión de un trabajador del centro de control de Adif, a quien atribuyó una actuación "inexplicable" tras la caída del sistema de seguridad LZB. Una explicación que, lejos de despejar las incógnitas, deja en el aire la pregunta sobre las responsabilidades políticas en una tragedia cuyas causas aún deben esclarecerse. El presidente mantiene su respaldo al ministro mientras crece la presión incluso en sus propias filas, en una crisis que vuelve a poner a prueba la disposición del Gobierno a dar explicaciones y asumir responsabilidades.

En las filas socialistas hay voces que le señalan la puerta de salida y reclaman que "hay que asumir responsabilidades". Fuentes del PSOE aseguran a Libertad Digital que la continuidad de Puente está más que cuestionada y piden su dimisión.

Puente es uno de los ministros de máxima confianza de Sánchez y, por ahora, el presidente prefiere mantenerlo a su lado, pese al coste político que puede acarrearle su respaldo. La decisión amenaza con desgastar al Ejecutivo y pasar factura electoral al PSOE, a apenas un mes de la cita con las urnas. Las mismas fuentes reconocen que la tragedia de Urda supone un mazazo para el partido, que ya afrontaba un horizonte electoral adverso según las encuestas. En este contexto, advierten de que el impacto del accidente podría agravar todavía más sus perspectivas y acelerar una caída electoral que en Ferraz ya observan con preocupación.

La presión sobre Puente no se limita a las filas socialistas. Socios parlamentarios del Gobierno, como Podemos, ERC y Frente Amplio, también han exigido responsabilidades al máximo nivel y reclamado la comparecencia del ministro ante la Diputación Permanente del Congreso. La intervención tendrá lugar el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17:00 horas, a petición del propio Puente, y será el único punto del orden del día.

Hace apenas unos meses, Óscar Puente aparecía en las quinielas como posible sucesor de Pedro Sánchez al frente del PSOE. Hoy, dirigentes socialistas críticos advierten de que mantenerlo en el cargo puede convertirse en un lastre electoral y acelerar la fuga de votantes en un momento en el que el partido no puede permitirse más desgaste.