¿Acabará Puente en el cajón de los olvidados, junto a Zapatero, en la campaña electoral?

El ministro Óscar Puente reveló, en una conversación informal con periodistas tras la rueda de prensa del viernes, que había puesto su cargo a disposición de Pedro Sánchez. Según su relato, el presidente le respondió que sería "injusto" que tuviera que dimitir por un accidente que no era culpa suya y que su continuidad no suponía, en ningún caso, un obstáculo para el proyecto político del Gobierno. Puente también reconoció que no era plato de buen gusto gestionar una tragedia de estas características, aunque aseguró tener la "conciencia tranquila".

La tragedia ferroviaria ha obligado al PSOE a suspender sus actos de precampaña, al menos hasta este domingo, y a dar un giro a una estrategia electoral que hasta ahora estaba marcada por los besos, los abrazos y los bailes con los que los socialistas se habían reivindicado como el "partido del amor".

El propio Puente ha admitido que no tiene cuerpo para hacer campaña y ha restado importancia a su presencia en los mítines. Pero la cuestión va mucho más allá de sus ganas de acompañar al presidente. La verdadera incógnita es si el PSOE quiere seguir exhibiendo a un ministro cuya gestión está bajo el foco después de una tragedia que ha dejado, al menos, 69 fallecidos. La ausencia de autocrítica de Puente y su negativa a asumir responsabilidades políticas contrastan con la dimensión del accidente y con el desgaste que puede provocar en el Gobierno.

Hasta ahora, el titular de Transportes había tenido un papel destacado en la precampaña socialista. Tres de los ocho grandes actos protagonizados por Pedro Sánchez desde la convocatoria electoral —Ponferrada, Valladolid y Burgos— se celebraron en el territorio político de Puente, exalcalde de Valladolid y uno de los ministros de mayor exposición pública del Ejecutivo. Su presencia era una apuesta política del presidente.

Todo apunta a que Puente podría pasar de ocupar un lugar protagonista a quedar relegado a un segundo plano, cuando no directamente fuera de los actos de campaña. Dos tragedias ferroviarias, Adamuz y Urda, en apenas nueve meses, y más de un centenar de vidas humanas perdidas sitúan al titular de Transportes ante una pregunta que el Gobierno no puede esquivar: ¿quién asume las responsabilidades políticas? En las filas socialistas ya hay voces que consideran que mantenerlo en el cargo puede salir caro en las urnas y que su dimisión debería estar sobre la mesa. Pero Puente se aferra al Ministerio y Sánchez le mantiene el respaldo.

En ese mismo cajón de los olvidados se encuentra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez se había comprometido a incorporarlo a sus actos de campaña, pero su nombre ha desaparecido del escaparate electoral socialista. El expresidente, que llegó a ser presentado como "faro moral" del socialismo, se ha convertido en una compañía cada vez más incómoda para Moncloa tras el hallazgo del botín de joyas en su despacho de Ferraz y su amistad con personas vinculadas al rescate de Plus Ultra.

Hace apenas unos meses, Puente era uno de los principales arietes políticos de Sánchez y su nombre figuraba incluso en las quinielas para sucederlo al frente del PSOE. Hoy, ese ministro convertido en escudero del presidente amenaza con ser un lastre para la campaña que Moncloa había diseñado. La estrategia de vender la vivienda y las medidas sociales aprobadas por el Consejo de Ministros como grandes bazas de campaña ha quedado sepultada bajo las tragedias ferroviarias.