Los cinco "errores políticos" que precedieron a la catástrofe de Urda

Después del accidente ferroviario de Adamuz el 18 de enero de 2026, que se saldó con 46 víctimas mortales y decenas de heridos, el Gobierno de Pedro Sánchez tomó tres decisiones para enfrentar la situación. La primera, no asumir ningún tipo de responsabilidad política. La segunda, ordenar la reducción de la velocidad de los trenes de Alta Velocidad en muchos tramos de las diferentes líneas. La tercera, suprimir la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Dicho de otro modo, el organismo independiente, pero adscrito al Ministerio, que se encarga de investigar los accidentes de tren más graves.

Mes y medio después de la tragedia de Adamuz, el ministro de Transportes, Oscar Puente, estaba contra las cuerdas. Todos los expertos y la propia investigación contradecían el argumentario del Gobierno. Es más, Puente ya había salido públicamente a replicar al presidente de la CIAF, después de que Ignacio Barrón pidiera explicaciones al Ministerio…

Después de esto, lo que hizo el Gobierno fue resucitar una ley que había aprobado el Congreso hacía dos años, fruto de una recomendación europea, para silenciar a un organismo que no se plegaba a sus intereses y que no compraba su relato. Por eso, Puente llevó al Consejo de ministros una norma a partir de la cual se crearía una única Autoridad de Investigación, suprimiendo las tres comisiones de accidentes que, hasta la fecha, hay en España: la ferroviaria, la marítima y la de aviación civil.

En cuanto esa Autoridad única eche a andar quedará suprimida la CIAF y automáticamente su presidente, Ignacio Barrón, se irá. Y lo hará sin que el Gobierno le deje terminar el informe definitivo de Adamuz. Él mismo se lamentaba de ello hace sólo cuatro meses, a preguntas de una reportera de la cadena SER.



"Llevo 3 años con esta presidencia. En teoría, debería tener máximo de seis, que es lo que marca la ley, pero en cuanto se cree la Autoridad lo dejaremos. Me hubiera gustado dejar terminado el informe de Adamuz. No va a ser posible porque todavía falta" señalaba Barrón y añadía: "Más o menos lo que ha pasado lo tenemos claro, lo que pasa es que hay que demostrarlo". El presidente de la CIAF concluía: "En algunos casos, las verdades suelen ser incómodas, pero el objetivo final es mejorar la seguridad".

Desgraciadamente, antes de la supresión inminente de la CIAF España ha sufrido otra tragedia ferroviaria, esta vez en la localidad de Urda (Toledo), con un balance, de momento, de 69 muertos. Ignacio Barrón tendrá que investigar este nuevo accidente y veremos si el Gobierno le deja esta vez terminar su informe. Un informe en el que se deberían incluir todos los "errores políticos" que sucedieron antes del fatídico 28 de octubre y que son los que propiciaron la posterior cadena de errores humanos y técnicos que originaron la catástrofe ferroviaria.

Primer error político: Los fallos en la señalización

Según los avisos del propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente de Transportes, en los últimos siete meses se han acumulado hasta trece episodios que han afectado a la circulación ferroviaria en la misma zona del accidente. Siete de esos trece avisos registrados se deben a "incidencias en los sistemas de señalización". (Ver aquí todos los avisos)

Una de las empresas implicadas en el accidente, Iryo, alertó a ADIF semanas antes de la tragedia que sus trenes se quedaban parados en esa vía a causa de las incidencias. Fue el 5 de octubre cuando el CEO de Iryo, Fabrizio Favara, lanzó este aviso durante su comparecencia ante el Senado en el marco de la comisión de investigación del accidente de Adamuz.

La directora de otra empresa competidora de la Alta Velocidad, la directora de la francesa Ouigo Amandine Thomas-Commin, había comparecido también en el Senado días antes para lanzar la misma advertencia. El 24 de septiembre urgió a ADIF a cambiar el LZB cuanto antes…

Segundo error político: el cambio del sistema

Como alertaron en el Senado los responsables de Iryo y Ouigo, los fallos en la señalización se debían, en gran medida, a problemas en los equipos que permiten controlar y organizar la circulación de los trenes de forma segura. Concretamente, en el sistema LZB, del que tanto se está hablando a raíz de la tragedia de Urda.

Que el LZB era un sistema caduco y poco fiable era un secreto a voces. Los propios técnicos de ADIF habían alertado de que la línea Madrid-Sevilla no era segura porque el sistema de señalización usado era un "sistema obsoleto que data de 1970", motivo por el cual "estaba fallando a menudo".

Las dudas sobre la fiabilidad del LZB vienen de lejos. Tanto, que hace seis años el Gobierno aprobó en consejo de ministros los cambios para la mejora del sistema y en septiembre de 2021 adjudicó el contrato para su renovación.

Al concurso de esa adjudicación se presentaron tres empresas: la alemana Siemens, la francesa CAF y la también gala Thales, que fue la que se llevó el contrato después de presentar un oferta con un presupuesto muy inferior al de sus competidoras. Si el presupuesto de Siemens y CAF superaba los 100 millones, Thales rebajaba el coste hasta los 77 millones. La oferta era tan barata que ADIF le pidió explicaciones. La multinacional francesa dijo que tenía "soluciones técnicas únicas" y una experiencia de treinta años en esta línea. Finalmente, se llevó el contrato.

Esta oferta tan baja o, como aparece en el contrato "en presunción de temeridad o anormalidad", llevó las firmas de dos ex directivos de ADIF que posteriormente han quedado señalados en investigaciones sobre presuntas irregularidades en otros contratos públicos. Se trata de Juan Pablo Villanueva, entonces director general de Adif Alta Velocidad, y Ángel Contreras, que dirigía Conservación y Mantenimiento. Ambos firmaron el informe que aceptó la rebaja en el contrato de seguridad de la línea Madrid-Sevilla.

Resulta llamativo que el Gobierno le diera un plazo de ejecución de las obras a la empresa adjudicataria de nada menos que 52 meses. Un plazo tan amplio debido, entre otras cosas, a que las obras debían realizarse al mismo tiempo que se mantenía la explotación comercial de la línea Madrid-Sevilla. El plazo terminó en enero de este año, pero la nueva señalización que incluía los sistemas de protección de tren ERTMS aún no ha sido instalada. ADIF justifica ese retraso en el ahorro de 37 millones de euros que le supuso el contrato con Thales. Con los plazos de entrega ya vencidos y un mes después del accidente de Adamuz, ADIF optó por seguir esperando. Concedió una prórroga con las mismas condiciones y renunció a poner una penalización o, incluso, cancelar el contrato.

¿Por qué se tardó tanto en cambiar un sistema que se encontraba obsoleto y que afectaba a la seguridad del transporte ferroviario? Esa es una pregunta para la que no tiene respuesta la persona que impulsó esa cambio durante su etapa en ADIF.

Tercer error político: desmantelar la seguridad

Isabel Pardo de Vera fue presidenta de ADIF de junio de 2018 a julio de 2021. Ahora mismo está imputada por cinco delitos en el caso mascarillas, incluido el de organización criminal. Desde hace unas semanas, ha empezado a ajustar cuentas con sus antiguos jefes políticos del PSOE. En este contexto, Pardo de Vera ha querido desmontar la estrategia de defensa de Óscar Puente de señalar a un trabajador de la sala de control como el responsable de la tragedia en Urda: "El Gobierno no puede hablar de error humano después de lo que ha hecho con el mantenimiento y la seguridad".

Uno de los ejemplos de mala gestión que pone la ex presidenta de ADIF es el del cambio del viejo LZB al moderno ERTMS: "Yo lo dejé licitado y adjudicado en septiembre de 2021 y tenía que estar ejecutado hace tiempo. (…) Mi primera sorpresa es que aún no está el ERTMS. (...) "Si está dando problemas lo prudente es restringir la circulación. No es lo mismo una línea con dos trenes al día que otra tan transitada como ésta".

En opinión de Pardo de Vera, la clave de todo lo que estamos viendo está en la decisión de Pedro Marco, actual presidente de ADIF, de cargarse el área de Seguridad para integrarlo dentro de su propio gabinete, con la complicidad y autorización del ministro: "Éste es un problema de fondo muy importante. Aquí se nota lo importante que es contar con una dirección general de Seguridad en el primer nivel de mando de Adif capaz de defender su criterio frente a otros intereses, pero la desmantelaron". Tras la polémica decisión, la seguridad de circulación en ADIF depende de un periodista; está es la profesión de Salvador Amenar, actual director de Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales.

El pasado 17 de abril, Pedro Marco, jefe directo de Amenar, dijo en la comisión de investigación de Adamuz que no había ningún problema de mantenimiento en la línea Madrid-Sevilla.

Cuarto error político: el chivo expiatorio

Con los sistemas de seguridad obsoletos y sin renovar, Puente se ha negado a dimitir y el Gobierno se ha esforzado, en las horas siguientes al accidente, en buscar un culpable. Y ese culpable sería el operador de ADIF de la sala de control como el culpable de la tragedia.

Para apuntalar esta estrategia, el Gobierno ha filtrado a tres medios cercanos como El País, la Cadena SER y El Diario los audios entre el centro de control de Atocha y los maquinistas.

La filtración de esos audios, lejos de tranquilizar a los usuarios de la Alta Velocidad por limitar el accidente a un fallo humano, lo que ha provocado es un aumento del miedo a usar este transporte público. Porque de ser cierta la tesis de Puente, lo que se cuestionaría con esas grabaciones es la seguridad de un sistema ferroviario que depende de una Sala de Control de ADIF en la que, como en la mañana del 28 de octubre, puede reinar el caos. De hecho, la maquinista del Iryo intentó desbloquear en dos ocasiones y contactó en dos ocasiones con esa sala de control en la que reinaba la confusión tras la caída del sistema.

Además, en las grabaciones queda claro que el error no sería de un humano sino de varios. Porque lo que se escucha claramente es cómo el operario que mantenía la comunicación con los conductores consultó todas las órdenes con los tres técnicos que le acompañaban en la sala y, en un momento dado, es él quien recibe las órdenes de un supervisor de un rango jerárquico superior.

Puede que una de las razones del caos en la sala de control, además de la caída del sistema LZB, sea la escasez de personal. Según desveló Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario, en el Centro de Regulación de Circulación de Atocha, encargado de gestionar una línea tan crítica, "en lugar de haber dos personas como está mandado que deben de estar regulando el tráfico, solamente había una con 22 trenes en la malla que había que gestionar".

Se da la circunstancia de que el 15 de octubre la representación de los trabajadores de ADIF alertó a los responsables de la empresa pública de "la situación de escasez de efectivos". Lo hizo en hasta tres ocasiones, al tiempo que denunció que "numerosos turnos se quedan sin cubrir de manera habitual".

La falta de medios y personal en el Centro de Control de ADIF en Atocha ha provocado que la carga de trabajo sea "insoportable". "Casi ni podemos ir al baño", dicen unos trabajadores que se ven sometidos a "jornadas maratonianas". La situación se vuelve caótica cuando a la falta de personal se le suman las presiones desde arriba. "Nos presionan para que no haya retrasos, los trenes no pueden estar parados. Controlamos en medio del caos. Tras Adamuz la presión ha aumentado para que la imagen de la Alta Velocidad no se vea aún más dañada", dicen los técnicos del Centro de Regulación y Control.

Quinto error político: Los colocados

El responsable político directo del Centro de Regulación de Circulación es Ángel García de la Bandera como director general de Operación y Explotación de ADIF. Una persona de confianza de Óscar Puente. Su nombramiento se produjo el pasado 20 de marzo y desató bastante polémica a nivel interno, con acusaciones a las convocatorios públicas "teledirigidas" y críticas al director elegido por no contar con la experiencia suficiente para afrontar un puesto tan delicado.

El de García de la Bandera es sólo un ejemplo del malestar de los técnicos por la colocación de personas en puestos delicados sin la preparación necesaria. Funcionarios y empleados consultados por el diario ABC denuncian que Óscar Puente "ha cambiado a los perfiles técnicos por comisarios políticos con carné del PSOE". Estos trabajadores lamentan que hayan primado las decisiones políticas en detrimento de la seguridad "al dictado del ministro y del secretario de Estado".



En medio de este paisaje, la decisión de Puente de poner en la diana al controlador y no a sus superiores políticos también ha indignado al personal de Renfe. El Sindicato Ferroviario también ha querido responder a esto: "Si ha habido un fallo humano y no ha habido nada que lo corrigiese, hay también una responsabilidad política, y es que los protocolos están fallando".

Precisamente, hace dos años, tras un suceso en la estación Fernando Zóbel (Cuenca), la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios exigió en un informe la inmediata aplicación de medidas técnicas "mitigadoras" que ayudaran a reducir ese riesgo del factor humano. Pero, desgraciadamente, esas medidas técnicas aún no se han implementado.