Médicos, policías y bomberos de guardia el 29-N: el protocolo para justificar la ausencia en la mesa o ir a votar

La coincidencia de la jornada electoral del próximo domingo 29 de noviembre con los turnos de guardia de colectivos esenciales plantea un escenario complejo. Profesionales sanitarios, agentes de policía, bomberos y personal de emergencias deben conciliar la continuidad de servicios para la ciudadanía con el ejercicio del derecho al voto y las obligaciones derivadas de los nombramientos electorales.

El ordenamiento jurídico y las instrucciones dictadas para los comicios establecen diferentes directrices para gestionar estas ausencias sin poner en riesgo la seguridad ni desatender la sanidad pública.

Personal de guardia que solo acude a votar

Los trabajadores de servicios esenciales cuyo turno coincida total o parcialmente con la apertura de los colegios electorales, de 9:00 a 20:00 horas, tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo para depositar su papeleta.

Se rige por los tramos generales de coincidencia horaria, otorgando hasta un máximo de 4 horas retribuidas y no recuperables.

Al tratarse de sectores en hospitales, comisarías o parques de bomberos, la jefatura o dirección del servicio cuenta con la facultad de planificar los relevos. Esto significa que el empleado no puede abandonar su puesto de manera imprevista, debiendo coordinar el tramo horario exacto de su ausencia para garantizar en todo momento la cobertura mínima asistencial y de seguridad.

A la vuelta, el trabajador debe presentar el certificado oficial de votación expedido por la mesa electoral si la Administración o empresa se lo requiere.

¿Qué ocurre si un médico, policía o bombero es convocado para una mesa electoral?

La situación cambia cuando el profesional de guardia es designado como presidente, vocal o suplente de una mesa electoral. Al tratarse de un deber público ineludible, la normativa general establece el derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada del domingo y una reducción de 5 horas el lunes.

Sin embargo, en los servicios esenciales entran en juego causas de exención y protocolos específicos como la incompatibilidad por razón de servicios indispensables durante la jornada electoral. Para tramitar esta excusa, el trabajador debe aportar un certificado emitido por su superior jerárquico o director de centro en el que se acredite de forma fehaciente que la ausencia del efectivo compromete de manera grave la prestación de los servicios públicos esenciales encomendados.

Esta circunstancia debe comunicarse y alegarse ante la Junta Electoral en los plazos legales establecidos tras recibir la notificación, ya que el simple hecho de estar de guardia o pertenecer a un colectivo esencial no exime de forma automática si no se tramita la excusa formalmente.

Turnos de noche y retenes en servicios de emergencia

Los profesionales que cubren turnos de noche o se encuentran localizables en régimen de retén durante el fin de semana del 29-N disponen de protecciones específicas.

Si un trabajador realiza el turno la noche inmediatamente anterior al domingo electoral, los tribunales y la doctrina laboral exigen que la empresa garantice un descanso adecuado para evitar riesgos en profesiones de alta exigencia física y mental.

En el caso de estar localizable o de guardia localizada, si coincide con la obligación de integrar una mesa electoral, prevalece el deber público de la mesa, debiendo activarse los mecanismos de sustitución interna en el cuerpo de seguridad o salud correspondiente para cubrir dicha alerta.

En definitiva, el marco legal busca un equilibrio entre garantizar que quienes velan por la seguridad y la salud de la ciudadanía el 29-N no pierdan sus derechos políticos ni sufran perjuicios económicos, salvaguardando al mismo tiempo la operatividad de los servicios esenciales de la sociedad.