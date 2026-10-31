Michavila vaticina un vuelco a la derecha: "Sánchez ya no aguanta tras la catástrofe de Urda"

El trágico accidente de tren en la localidad de Urda, en Toledo, deja unas consecuencias electorales claras. Según Narciso Michavila, presidente de GAD3, la catástrofe ferroviaria ha producido "un cambio abrupto de voto", pues "el PSOE ya no aguanta". Además, afirma que "ahora es imposible que Sánchez sea el más votado".

Según la publicación en la red social X, varios movimientos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre ya estaban presentes antes de la tragedia de Urda. Pero Michavila señala que "el PSOE ya no aguanta, como sosteníamos. Ahora es imposible que Sánchez sea el más votado" y que "en Andalucía el PSOE se va a los peores resultados de su historia en unas generales". En cuanto a los posibles resultados del Partido Popular, defiende que "podría mejorar sus resultados de 2023", aunque advierte de que aún quedan cuatro semanas para las elecciones.

Estamos detectando un cambio abrupto de voto desde el miércoles. Muchos de los movimientos del 29N estaban ya presentes antes del dramático accidente de tren:

- crece mucho la participación.

- vuelco a la derecha gracias al voto joven.

- Vox duplica escaños, pero no llega al 19%.… — Narciso Michavila (@nmichavila) October 31, 2026

Según el análisis del sociólogo, antes del accidente de tren ya se esperaba un notable incremento de la participación, un vuelco hacia la derecha impulsado "por el voto joven", la posible mejora del resultado de Vox y la consolidación del Partido Popular como primera fuerza —con victoria asegurada en Ceuta—, y el hundimiento de la izquierda a la izquierda del PSOE. Desde el pasado miércoles, sin embargo, se acentúan aún más.

Así las cosas, pronostica un hundimiento del espacio de Sumar que se ha renombrado como Frente Amplio, más de 10 escaños para ERC y una victoria de Bildu en el País Vasco. Añade, además, la previsión de una mayoría reforzada del PP en el Senado tras su acuerdo con Vox, como reacción al pacto del PSOE con las otras fuerzas de izquierda.

Por otro lado, la encuestas de Sigma Dos de la semana pasada apuntaba un retroceso del PP y una ligera recuperación del PSOE. No obstante, y tal y como señala Michavila, el desarrollo de las campañas de los distintos partidos pueden producir nuevos cambios en las próximas semanas.