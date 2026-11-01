Crimen y castigo

Siempre hay que escuchar a las víctimas. Sánchez y Puente son criminales, dicen las víctimas de Urda, Adamuz, Gelida, Rodalies y otros lugares marcados por las tragedias ferroviarias … Y los votantes socialistas, sin duda alguna, son cómplices de los criminales. Todos, los líderes del crimen y sus votantes, actúan bajo un único criterio: buscan causas que los eximan de sus respectivas responsabilidades criminales. Sus abogados creen conocer bien el capítulo II del Código Penal. Eso está por verse. Algo es cierto e indudable: sus votantes callan, guardan silencio criminal, mientras sus enfermos cerebros buscan motivos para justificar los crímenes de sus líderes mafiosos. Pero no es sencillo "justificar" un crimen tan atroz como el de Urda. Por lo tanto, la crisis de la política española sólo se entiende con un buen manejo del Código Penal. Asunto que no está al alcance de todos los ciudadanos, entre los que me cuento, o sea, yo soy uno más, entre otros millones de españoles, que está lejos de entender cuáles son las responsabilidades criminales del Gobierno de Sánchez en las mil fechorías cometidas desde que llegó al poder.

Algunas de esas perversidades, sin embargo, están a la vista y otras se intuyen. Es obvio que el Gobierno no ha defendido la frontera de Ceuta de una invasión programada desde Marruecos. El hecho, objeto de enjuiciamiento delictivo, como diría un penalista, está suficientemente acreditado, cientos de miles de invasores han ocupado Ceuta sin que el Gobierno haya movido un músculo. Peor aún: ha protegido al invasor y perseguido al invadido. Una juez, la señora Tardón, está estudiando el caso, pero la cosa no debería alargarse demasiado, porque en mi opinión, muy lejana del supuesto criterio "científico" de los jueces españoles, la cosa debería "cerrarse", sustanciarse, cuanto antes, porque ofende al sentido común el estar buscando más pruebas de algo, el hecho de la invasión, tan evidente. ¡Qué más pruebas se pueden pedir que la propia invasión! Debería tomarse ya declaración a Robles y Marlaska, responsables de Defensa e Interior, respectivamente, y elevar la causa a un Tribunal para que enjuicie por Alta Traición a Sánchez por no haber defendido la frontera nacional. ¡Eso sí que sería otro asunto definitivo en una campaña electoral marcada por los crímenes programados por el sanchismo!

Y es que el crimen político de Sánchez por no defender Ceuta, o quizá por colaborar en la invasión, es diferente de los crímenes de Adamuz, Gelida, Rodalies y ahora Urda, pero todos son susceptibles de responsabilidades criminales. Como también debería ser objeto de investigación criminal, y no sólo administrativa, la famosa "ley de nietos", que es el penúltimo cartucho del Gobierno no sólo para cambiar el censo electoral sino para dar un pucherazo el día 29 de noviembre. Los hechos, sí, objetos de delitos están delante de nuestros ojos y más que acreditados, entonces sólo queda pedir que la justicia actúe con rapidez y diligencia… Ojalá el último, el crimen de Urda, haya herido de muerte el sistema sanchista, pues que hasta algunos de los más proclives cómplices de su gobierno, es decir, hasta los votantes más primarios del PSOE, se plantean quedarse en casa el día 29 de noviembre. No cambiarán de partido, dicen algunas encuestas, pero su voto no se lo darán al responsable político directo de los crímenes de Urda. Hay demasiada sangre para ocultarla. Sánchez tiene que ser juzgado por responsabilidades criminales y castigado de acuerdo con lo dictado por el Código Penal. Todo crimen requiere un castigo.

Y, sin embargo, mucho me temo que llegado el caso, si es que llegara la cosa a un Tribunal, los abogados defensores de Sánchez argumentarían que este "nunca tuvo conciencia de crimen". O sea, estaría exento de responsabilidad criminal. Estamos ante alguien que, según psiquiatras y psicólogos reputados, no puede comprender, a causa de alguna anomalía o alteración psíquica, la ilicitud de su infracción penal. Terrible. Se necesitaría, por lo tanto, alguien con una gran inteligencia jurídica, especialmente en el ámbito penal, para demostrar que lo de Sánchez era sólo un trastorno mental transitorio, y no definitivo, porque es lo único que no lo eximiría de pena: "El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión". La locura sanchista es criminal, pero él difícilmente será juzgado por sus crímenes. Es la tragedia de España.