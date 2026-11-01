Feijóo exprimirá su perfil gestor en una campaña que "ha dado un giro de 180 grados"

Alberto Núñez Feijóo no retomará su compaña electoral hasta que concluya el luto oficial decretado por el accidente de Urda. El próximo lunes regresará a la actividad convocando al Comité Ejecutivo Nacional, apenas unos días después de haberles reunido por el adelanto electoral del 29-N con el objetivo de pedirles mantener activo al partido. Esta vez, será para analizar lo ocurrido y el "giro de 180 grados" que ha dado la campaña, como reconocen ya cargos del PP.

"Rigor, experiencia y gestión" marcan ya los mensajes, contenidos, que está lanzando Feijóo estos días, en los que se está cuidando mucho de no elevar el tono por respeto a las víctimas de la tragedia. De asumir su papel de líder opositor y bajar a la arena para denunciar el "feminismo de orgías" y de "prostitutas pagadas con dinero público", el líder del PP ha pasado a potenciar su perfil más institucional y presidenciable.

Un marco que, en realidad, es el que mejor domina, como evidencia cada vez que pone en valor su trayectoria profesional en Correos, el Insalud y la Xunta. Este jueves lanzó un aviso a los suyos, y a los de fuera: "No nombraré a nadie que no cumpla con los requisitos de experiencia, rigor y gestión", a lo que añadió, que deberán conocer la materia del cargo que ocupen.

En sus últimas comparecencias ante los medios, el líder del PP ha aparecido siempre vestido de traje, con corbata negra en señal de luto, un fondo oscuro, las banderas de España y Europa con crespón negro y máxima sobriedad. Este viernes se rodeaba, además, de expertos ferroviarios, consejeros de transportes y miembros de la cúpula de su partido para mostrar seriedad, gestión y templanza en momentos de zozobra.

Sánchez y el PSOE no dan sus condolencias a Feijóo

A pesar del dolor que ha causado en todo el PP la pérdida de la exministra Fátima Báñez, el líder del partido asumía las riendas de la situación como lo haría si fuera presidente del Gobierno, con la limitación de tener que prometer actuaciones a futuro en lugar de aplicarlas, si los españoles deciden "dimitir a Puente en las urnas". "Esto va de elegir quién debe nombrar al próximo ministro de Transportes", defienden en el partido.

La permanencia de Puente permite al PP ir al choque con un ministro acostumbrado a moverse mejor que nadie en el conflicto, habituado a insultar y que ejerce de parapeto a Sánchez, pero también perjudica su imagen. El presidente, de hecho, quiso también tirar de perfil gestor apoyándose en el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, a pesar de su mala relación.

Sánchez no buscaba aparcar las diferencias para centrarse en gestionar una crisis. De lo contrario, habría llamado a Feijóo, con el que no ha contactado siquiera para darle las condolencias por el fallecimiento de Báñez. Tampoco ningún miembro del PSOE, según confirman desde la dirección nacional del PP. Una falta de interlocución que sigue chocando en momentos tan graves como este, pero que se remonta ya a la llegada de Feijóo a la presidencia del PP.

Desde entonces, el Gobierno nunca ha informado a la oposición de ningún asunto, ni en materia de política interna, ni internacional. El Sáhara, Marruecos, el apagón, la Dana, Adamuz, la crisis de Ceuta y un sinfín de crisis que no han servido para que el presidente aparque sus diferencias con Feijóo por unos días y prime la institucionalidad y la colaboración para solucionar los problemas.