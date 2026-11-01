Intérpretes de lengua de signos y accesibilidad en el 29-N: cómo solicitar la asistencia en colegios y mesas electorales

Garantizar que el derecho al voto y la participación democrática sean universales es una obligación recogida en la legislación vigente. De cara a las Elecciones Generales del 29-N, la normativa establece mecanismos precisos de asistencia y accesibilidad dirigidos a personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas, tanto si acuden a votar como si han sido designadas para formar parte de una mesa electoral.

Derechos y recursos para los miembros de mesa

Las administraciones públicas deben proporcionar —según establece el artículo 4 del reglamento de accesibilidad en procesos electorales—, de forma totalmente gratuita a las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas que resulten elegidas como miembros de una mesa electoral un servicio profesional de interpretación de lengua de signos, a través de un intérprete especializado y un bucle de inducción magnética como apoyo complementario durante toda la jornada electoral. Esto último consiste en un sistema de asistencia a la accesibilidad auditiva diseñado para mejorar la inteligibilidad del sonido en personas que utilizan audífonos o implantes cocleares.

Todo ello se ofrece sin perjuicio de que el ciudadano pueda ejercer su derecho a excusar la aceptación del cargo conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Plazos y procedimiento de solicitud

Para disponer de estos medios técnicos o humanos en el colegio electoral, los interesados deben atenerse a unos plazos. La solicitud debe presentarse por escrito ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) correspondiente. Dicho trámite debe realizarse en el plazo improrrogable de siete días desde que se recibe la notificación oficial de designación como miembro de mesa.

Asimismo, el artículo 4.3 recuerda que los componentes de las mesas electorales tienen el deber de velar por que cualquier elector con discapacidad pueda emitir su sufragio con la máxima autonomía posible, adoptando los ajustes razonables necesarios.

Financiación y campañas institucionales

En los procesos electorales gestionados por la Administración General del Estado, el ministerio competente asume la provisión y el sistema de financiación de los intérpretes de lengua de signos destinados a los miembros de mesa, tal y como indica el artículo 9.

Toda la campaña institucional de difusión audiovisual previa al 29-N, así como los soportes y los servicios telefónicos de atención ciudadana puestos en marcha por el Estado, están obligados a incorporar subtitulación, audiodescripción e interpretación en lengua de signos para garantizar la total comprensión de la ciudadanía según el artículo 10.