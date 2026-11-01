Nuevo milagro del Cristo de Urda

"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros". Esa es la fórmula que usó Óscar Puente, y antes que él, José Luis Ábalos en la jura de su cargo como ministro del Gobierno de España.

Fijémonos en este rosario de conceptos morales: conciencia, honor, obligación, lealtad, guarda y discreción. Cualquier español que esté medianamente informado sabe cómo se han destruido todos esos modos dignos de comportamiento desde 2018. El anterior ministro está en la cárcel y el actual se niega a asumir responsabilidad alguna tras las dos catástrofes ferroviarias que han causado 115 muertos, por ahora, porque, dice, él no es culpable de nada y porque no se lo ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Óscar Puente no es culpable directo de lo ocurrido. De ser así sería un asesino en serie. Pero sí es responsable de las circunstancias concretas que envuelven a estos accidentes y los han hecho posibles. La prueba decisiva la dio él mismo al reconocer que el sistema informático de seguridad LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla sufrió 170 caídas o interrupciones sólo en lo que va del año 2026.

Únase a ello que más de 1.700 trenes resultaron afectados por fallos en el LZB en dos años, para comprender que Puente es forzosamente responsable del deterioro de las circunstancias que han tenido como consecuencia estos brutales siniestros y que, por ello, tenía que haber dimitido el mismo día en que se conocieron los hechos y se empezaron a contar los muertos.

En la etimología de la palabra "responsable" se encuentra el significado de prometer, de garantizar, de comprometerse y de asumir la reparación de las pérdidas si el pacto con los demás se incumple o se rompe. Se promete un servicio y se obtiene un desastre.

Para las víctimas directas y para todas las víctimas indirectas, que somos todos, es muy especialmente el ministro encargado del ramo, aunque no sólo él, quien es responsable de lo ocurrido. Hay un deber institucional que exige responder por la gestión global de un Ministerio.

Una de las maneras de asumir su responsabilidad para reparar la pérdida de vidas, que no la única, es presentar la dimisión. Además de otros sentidos, la dimisión es una garantía para las víctimas de que el responsable de sus desgracias no sigue al mando de los resortes que han conducido a la tragedia. Tener que explicar esto en una democracia como la española es verdaderamente molesto y escandaloso.

Entre las facultades de las Cortes de Cádiz de 1812 se encontraba una, la vigésimo quinta, que permitía hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho y demás empleados públicos. Fíjense si el actual Congreso de los Diputados pudiera, no solo reprobar a un ministro —Marlaska lleva varias y sigue en su puesto— sino forzar su dimisión en determinados casos. Por ejemplo, en el que nos ocupa.

Podrá argüirse que no todos los ministros a los que afectó un desastre del que son institucionalmente responsables, han dimitido. Es cierto. Pero es bueno repasar la lista de los que sí lo han hecho desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. El resultado que se obtiene en la inteligencia artificial es demoledor.

Óscar Puente podría haber sido el primer ministro español del ramo que, tras un descalabro ferroviario con víctimas mortales, hubiera presentado la dimisión. Ni durante el franquismo, ni durante la democracia, lo ha hecho nadie, lo cual es realmente una vergüenza política nacional. Dice este ministro impropio que ha puesto su cargo a disposición del presidente y que este no ha aceptado su dimisión. Pero son los ciudadanos y su conciencia ante los que debe responder para reparar.

Consta que el Cristo de Urda, el santísimo Cristo de la Vera Cruz cuya talla data de 1596, es muy milagrero, esto es, que a su intervención se atribuyen muchos prodigios recogidos en crónicas y documentos. Algunos de ellos se refieren a la especial protección de las personas que han sobrevivido a los accidentes y a las calamidades.

Muchos esperamos que Pedro Sánchez, sus gobiernos y sus ministros, no sean otra cosa que un accidente fatal de la historia de España y que el Cristo de Urda favorezca a los españoles con el milagro de lograr supervivir como nación a la desgracia sanchista. Debe estar en ello, porque parece que las próximas encuestas van a revelar el hundimiento definitivo de su infame trayectoria. Escritura recta sobre renglones torcidos. Será el nuevo milagro de Urda.