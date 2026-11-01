Nunca des tu brazo a torcer

Pedro Sánchez y Xi Jinping tienen mucho en común. Ambos son socialistas, ambos son líderes carismáticos, ambos son resilientes en el sentido de que nunca jamás dan su brazo a torcer. Esta semana, los dos han dado sendas pruebas de que son inmunes a la crítica y a la dignidad porque se consideran impunes, más allá de todo sentido de la proporción y la decencia. El chino ha provocado una crisis internacional con la Liga española porque Mbappé hizo una referencia a un dictador refiriéndose, seguramente sin ser consciente de ello, a Mao Zedong. El español ha provocado una crisis ferroviaria al colocar como ministros de Transportes a los dos tipos más incompetentes que han ocupado una cartera en la historia democrática española, estando el primero en prisión y el segundo con muchas probabilidades de seguir sus pasos. Ambos podían haber reconocido su error y haber contribuido a que el daño causado no se incrementase por su estupidez y terquedad, pero han preferido enrocarse en su error criminal.

También se parecen en que sus partidos respectivos, el PCCh y el PSOE, pretenden moldear la memoria histórica y el sentimiento nacional. Si para Xi Jinping genocidas como Mao Zedong son héroes nacionales, para Pedro Sánchez golpistas y terroristas como Largo Caballero y Álvarez del Vayo son héroes socialistas. Su alianza con Otegi no es meramente circunstancial por un puñado de votos, sino porque ambos cantan, como Xi Jinping, La Internacional puño en alto, y tienen una consideración heroica de los terroristas. Para Xi Jinping, admitir que la reacción fue excesiva o que la broma fue inofensiva implicaría reconocer que se puede criticar a Mao, y por extensión a él mismo, así como que el orden social socialista se puede discutir. Del mismo modo, para Pedro Sánchez, reconocer que su lacayo de Transportes es un peligro para los españoles sería una mella en la imagen narcisista que tiene de sí mismo.

De ahí que la contradicción y la crítica sean consideradas por estos socialistas un delito, un pecado. Dado que ambos se creen en el lado correcto de la historia, como les susurran al oído sus secuaces académicos y mediáticos, nunca pueden estar equivocados. Si dicen que el gato es blanco y luego que es negro, en ambos casos aciertan. Sánchez no hace sino seguir el ejemplo del golpista Largo Caballero, que si atentó contra la Segunda República, sus razones tendría. Y Xi Jinping sigue el modelo de Mao, que provocó una hambruna matando a los gorriones y provocó una plaga de insectos que devastó las cosechas. Pero la plaga peor eran los comunistas, como en el caso español el fallo humano tras los accidentes es haber votado por la izquierda más analfabeta, impotente y criminal de la historia democrática. Si para Sánchez toda la culpa de cualquier hecho negativo recae en la "ultraderecha", Mao achacaba sus crímenes a los "burgueses"». Ser su enemigo político no solo es un deber: es un honor.

Cuando los hechos son tozudos, solo queda manipular el relato. El mandatario chino vende crecimiento y estabilidad al precio de sacrificar derechos y libertades. China se encuentra en el top 25 de las peores dictaduras del planeta. Mientras, el español se llena la boca de "progresismo"» en el país con una de las tasas de pobreza infantil más elevadas y con trenes peligrosos que un día fueron la envidia del mundo y el orgullo del país. Pero la terquedad no es fuerza y la resistencia en sí misma no es una virtud. Ambos son como los percebes, agarrándose al poder como el crustáceo a la piedra.

Al final da igual si el precio lo paga un futbolista que hizo una broma o un viajero que pierde tres horas en Atocha. O la vida. Lo importante es que el líder no haya tenido que bajar la cabeza, que es lo que entienden por dignidad: la incapacidad para pedir disculpas, haciendo mutis por el foro del deshonor público. El resto es secundario. Y mientras sigan pensando así, la memoria seguirá reescribiéndose en clave orwelliana y sus errores seguirán costándoles a inocentes. Se mantendrán convencidos de que nunca han dado su brazo a torcer, aunque haya habido personas que literalmente se han quedado sin brazos. Como si eso fuera una virtud y no el síntoma más claro de que ya no les importa el daño que dejan detrás.

El hermano de una de las víctimas del último accidente, una brillante científica, ha declarado: "Mi hermana Marta es una persona maravillosa, cariñosa, feliz y una incansable trabajadora. Su vida se ha visto impactada de manera brutal por un gobierno e instituciones públicas incompetentes y corruptas".

Descansen en paz todos los fallecidos en este accidente que nunca debió producirse. Pero los incompetentes y corruptos que lo ocasionaron siguen estando en sus puestos. Y hay millones de españoles que van a votar para enterrar a los muertos en fosas de olvido y demagogia a mayor gloria del líder de la incompetencia y la corrupción. Lo llaman "democracia socialista". En Pekín y en Madrid.