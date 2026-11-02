El votante, ¿víctima o cómplice?

Dos horas después de la tragedia de Urda escribía consciente este tuit para socialistas supersticiosos: "Ya sabíamos que Pedro Sánchez era una maldición para los españoles. Lo que no sabíamos es que su Gobierno también estaba maldito". La impotencia a veces sólo deja espacio a la malicia.

El ánimo no ha mejorado a la hora de comenzar este artículo, solo ha agudizado la puntería: todos los ciudadanos nos ciscamos en los políticos según nos va en la feria, pero ninguno asumimos nuestra responsabilidad en las consecuencias. Como si nuestros votos no tuvieran una relación directa con los actos de gobierno que nunca podrían llevarse a cabo sin ellos.

Nadie acerca la mano al agua hirviendo después de comprobar sus efectos. Pero millones de personas siguen votando con buena conciencia al Gobierno que les engañó, sin asumir sus consecuencias. Y lo que es peor, una mayoría de ellos se sienten orgullosos de ello.

¿Qué ignoraban los votantes socialistas cuando respaldaron a Sánchez en 2023? ¿Habían olvidado las mentiras sobre los indultos, el cierre anticonstitucional del Congreso durante la pandemia, el inexistente comité de expertos o las burlas de quienes, ante las advertencias sanitarias previas al 8M, coreaban aquel miserable "¡Coronavirus, oé, coronavirus, oé!"?

No votaron a ciegas. Votaron después de conocer sus antecedentes. Y muchos siguen justificando hoy lo que ayer habrían condenado con furia si lo hubiera hecho un adversario político.

Por entonces votaron a sabiendas. Y sabiéndolo, defienden hoy el voto a Sánchez a pesar de mil tropelías más. La ignorancia puede explicar un voto. La ingenuidad, disculpar la primera vez que te engañaron. Pero la reincidencia consciente es complicidad política.

Me niego a criticar solo a los políticos como si solo ellos fueran los responsables de nuestros males. Los ciudadanos, uno a uno, somos tan responsables de sus tropelías como quienes las ejercen por nosotros amparados en nuestros votos. Sí, también en las muertes de Adamuz y Urda.

Cada voto que el 29 de noviembre vaya a Pedro Sánchez es responsable de cada una de sus mentiras, de cada muerte de Adamuz y Urda, de cada acto de corrupción económica y política que ha legalizado la banda que nos gobierna, del blanqueamiento de los asesinos de ETA, de la legitimación del apartheid lingüístico en Cataluña, del asalto a las instituciones del Estado, del putiferio de sus ministros, de la utilización vergonzosa del CIS tezánico, o de un Constitucional anticonstitucional que pretende suplantar al Tribunal Supremo.

A fecha de hoy, nadie en España puede alegar ignorancia. Si vota a Sánchez el 29 de noviembre estará legitimando sus procedimientos mafiosos. El peor de todos, demoler la base moral y la cúpula ética que nos ha permitido desde el 78 para acá tener vergüenza cívica para ejercer la política.

Más allá de los ataques a los cimientos de las instituciones democráticas, Pedro Sánchez y su banda han minado los valores necesarios para convivir con reglas. Él ha destruido esos valores sin los cuales nadie se puede fiar de nadie. Es decir, la demolición de los criterios morales con los que deberíamos juzgarlos.

Porque Sánchez no se ha limitado a degradar el ejercicio del poder. Ha contribuido a normalizar una perversión ética: que lo intolerable deje de serlo cuando lo cometen los nuestros; que la mentira se convierta en habilidad política; que la corrupción se relativice según sus beneficiarios y que los principios sean mercancía negociable. Ahí reside la responsabilidad más grave del votante: no solo en consentir una política, sino en contribuir a destruir el criterio moral que permitiría condenarla.

No todos somos culpables, pero todos somos responsables. Por acción o por omisión, ninguno puede refugiarse en la buena fe. Y mucho menos en la ideología, esa ramera de guante blanco que solo sirve para justificar la falta de criterio propio. La venda en los ojos, el calor de los tuyos, la madriguera donde te sientes seguro frente a la turba de fuera. ¡Ay, qué sería de tantos sin esa venda para ciegos!

Llega un momento en que el voto deja de ser un error y se convierte en una elección moral. Y entonces ya no basta con preguntar qué clase de políticos tenemos. Hay que preguntarse qué clase de ciudadanos estamos dispuestos a ser.