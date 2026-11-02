El Gobierno desmantelará los campamentos de Ceuta y presume de 13.000 retornos a Marruecos

El Gobierno prepara el desmantelamiento de los campamentos improvisados que levantó en distintos puntos de Ceuta para atender la invasión de inmigrantes desde Marruecos el pasado verano. Se trata de instalaciones temporales, muchas de ellas formadas por grandes tiendas de campaña desplegadas en terrenos militares, explanadas y parcelas portuarias, que están ofreciendo miles de plazas de acogida para los inmigrantes que entraron de forma ilegal en nuestro país.

Así lo ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en su intervención este lunes en Barcelona en el foro World in Progress (WIP) de Prisa. Allí ha asegurado que el Gobierno trabaja para que las plazas temporales habilitadas tras la crisis migratoria en Ceuta se vayan desmontando, algo que esperan "tan pronto como sea posible".

También ha afirmado que desmontar estas plazas extraordinarias "será una señal muy importante" de que Ceuta "vuelve a la normalidad" meses después de la entrada masiva de migrantes.

Saiz ha reconocido que el dispositivo de acogida pasó de las 500 plazas temporales con las que contaba Ceuta a más de 7.500. Entre los espacios habilitados por el Gobierno figuran los campamentos de carpas de Loma Margarita, en terrenos militares; Los Rosales, junto a la antigua prisión; y Loma Colmenar, donde se instalaron tiendas de campaña en una explanada de aparcamiento. El dispositivo también incluyó las instalaciones del centro ecuestre de La Hípica, los terrenos de la antigua fábrica de harina de El Guano, parcelas de la ampliación del muelle de Poniente, en el puerto, y el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería.

La ministra ha justificado la retirada de estas instalaciones por el elevado número de retornos a Marruecos. "Hay una importante cifra de retornos a Marruecos de en torno a 13.000 personas. Esos son expedientes que ya no tienen que concluirse porque se han producido esos retornos", y ha destacado la colaboración con las entidades sociales que han gestionado estos centros de acogida.

La portavoz del Gobierno ha aprovechado su intervención para reivindicar la actuación del Ejecutivo frente a quienes, a su juicio, reclamaban una respuesta basada en el odio. "El Gobierno de España, la respuesta que ha dado desde el primer momento, la ha dado desde algo tan elemental como la legalidad, por supuesto, pero también la humanidad", ha afirmado.