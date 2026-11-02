El portavoz de Jupol acusa al Gobierno de "alentar el desorden público en vez de proteger el interés común"

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha defendido que las convocatorias de Blocus fueron neutralizadas durante el fin de semana gracias al trabajo policial, ha acusado a las Delegaciones del Gobierno de alentar el desorden público al autorizar contramanifestaciones junto a mítines legales, y ha denunciado que el Ministerio del Interior desalojó de inmediato a los policías que se encerraron para reclamar la profesión de riesgo mientras no desaloja la acampada de Sol.

En La Noche de Cuesta, Domínguez ha subrayado que no hubo incidentes graves en el fin de semana coincidente con Halloween en el que se temían disturbios. "Cuando a la policía se le deja trabajar, estamos plenamente capacitados para desactivar un desafío como era Blocus", ha afirmado. En Cataluña, tras los graves disturbios de la semana anterior, el dispositivo movilizó a más de 500 agentes en Barcelona y dejó un balance de más de 2.200 identificados, con 1.800 identificaciones de los Mossos y 464 de la Guardia Urbana.

El portavoz ha acusado a las Delegaciones del Gobierno de actuar en sentido contrario a su función. "En vez de proteger el interés común y evitar cualquier tipo de desorden público, lo están alentando", ha denunciado, ya que ha recordado que se autorizan contramanifestaciones en el mismo lugar y a la misma hora que mítines autorizados, como ocurrió en La Coruña, Ferrol, Avilés y Mahón. Jupol pidió la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia tras los disturbios de La Coruña, y ha sido interpuesta una querella contra él.

Domínguez ha relatado que sus compañeros se encerraron en la Secretaría de Estado de Seguridad tras lo que debía ser la última reunión para el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación digna, equiparable a la de policías locales y autonómicos. Según ha explicado, la secretaria de Estado, Ana Calvo, alegó que era imposible por estar en período electoral. "Hemos visto cómo han aprobado dos decretos de vivienda una vez rechazados por el Congreso, o quieren subir el salario mínimo. Cuando hay voluntad política, parece que sí se puede", ha señalado. El Gobierno, ha añadido, mandó desalojarlos: "No han desalojado Sol, no han desalojado Ceuta, no han desalojado cientos o miles de pisos ocupados, pero sí desalojaron a los legítimos representantes de los policías nacionales y los guardias civiles".

Sobre la acampada, ha explicado que parte de los manifestantes ha decidido abandonarla, pero otros no. Jupol denunció desde el primer momento a la Delegación del Gobierno, que tiene competencia exclusiva, al no haberse solicitado autorización. "Otra manifestación o acampada con otros tintes políticos jamás se hubiera permitido", ha afirmado.

Domínguez ha confirmado que el despliegue policial en Ceuta se ha reducido mínimamente, aunque aún quedan bastantes agentes desplazados. "La situación sigue siendo absolutamente insostenible. Hay más de 11.000 personas contabilizadas en los campamentos, pero quedan muchísimas más en diferentes barrios de la ciudad", ha aseverado. Ha concluido advirtiendo que, sin medidas urgentes, la aplicación de la ley actual no mejorará la situación durante meses.