Feijóo pide a los suyos defender la gestión frente a "frivolidades", "bromas", "bravuconadas" o "influencers"

La campaña del amor, el beso con Begoña Gómez, los bailes en mítines o las bromas en la entrevista con Broncano parecían estar aupando al PSOE, pero se le han vuelto rápidamente en contra a Pedro Sánchez tras el accidente de Urda. Y esta es la imagen que Alberto Núñez Feijóo intentará contrarrestar durante la campaña, con el lema "Una España que funcione", poniendo en valor la seriedad, el rigor, la experiencia y la gestión, frente a la "frivolidad", las "bromas" o las "bravuconadas".

Ante la Ejecutiva del PP, que ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente, Feijóo ha pedido a los suyos salir en campaña a explicar "para qué queremos nosotros el poder", frente a un presidente que considera que "el poder es un fin en sí mismo" y para el que "gobernar deja de ser importante" porque "los problemas reales no generan tantos titulares como la política-espectáculo".

"No necesitamos influencers en las instituciones", ha resumido el presidente del Partido Popular, admitiendo "no haberse sentido nunca cómodo con la política-espectáculo, ni la política de canciones o altos decibelios". "Vengo a gestionar y es lo que sé hacer, que otros nos ahorren sus bailes, sus reflexiones sexuales y sus burlas en televisión", ha dicho, en referencia a Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El presidente del PP ha vuelto a reivindicar la gestión, el rigor y la experiencia para resolver los problemas de España, después de ocho años de Gobierno en los que Sánchez "ha utilizado el poder como un fin en sí mismo". "¿Para qué?", se ha preguntado retóricamente, reprochando al Ejecutivo que "hasta esta tragedia se gestiona pensando en el poder como un fin".

El señalamiento al operador

"Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores. Es que dudo que todos sean buena gente porque esta actitud es infame, cruel y ruin", ha dicho el líder del PP tras el señalamiento del Gobierno contra el controlador de Adif, al que ha intentado culpar de la tragedia. "¿Qué estaría tuiteando Óscar Puente si esto lo hubiese hecho otro?", se ha preguntado Feijóo.

"En menos de un mes, los españoles les dimitiremos en las urnas porque la mejor España merece también el mejor Gobierno", ha añadido. "Mi objetivo no es destruir al rival, sino la reconstrucción nacional", ha dicho. Feijóo ha tenido unas emotivas palabras para Fátima Báñez, a la que ha puesto de ejemplo frente al actual Ejecutivo. "Una persona que gobernó con servicio, diálogo, trabajo y dedicación a los demás", ha dicho.