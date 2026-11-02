Poner fin a la emergencia socialista

Ya ni recuerdo cuándo empezó. ¿En qué momento la política dejó de hablar de lo importante para convertirse en un combate existencial? Un ser o no ser sin tregua. Desde entonces, cada convocatoria electoral nos enfrenta al mismo abismo: hay que salvarse. Los problemas reales pueden esperar. Siempre pueden esperar.

Habrá quien sitúe el comienzo en el 11-M; quien recuerde aquel "nos conviene que haya tensión" de Zapatero, en 2008. Otros retrocederán al Prestige, al Nunca Máis o al dóberman de la campaña socialista de 1996. Pero ¿acaso importa demasiado? Al historiador le corresponde ordenar los hitos. Al ciudadano atrapado en el presente, la cronología no le ofrece consuelo. Solo sabe que, cada vez que va a votar, España parece implosionar.

Llevamos demasiado tiempo empujando la roca de Sísifo. Cuando parece que vamos a coronar la pendiente, vuelve a caer y toca empezar de nuevo. Camus encontró en ese castigo una imagen del absurdo. La izquierda tiene, al parecer, un propósito sublime: que el Bien triunfe sobre el Mal. Por eso ya no debatimos. Combatimos frente a abstracciones que ondean como banderas: solidaridad, justicia social, dignidad, bien común. ¿Y usted qué es? ¿Facha o progresista? Responda antes de abrir la boca. Lo que diga después será juzgado por su etiqueta.

El ecosistema informativo progresista suministra las pruebas de que la amenaza acecha. Cada declaración de la oposición la confirma; cada acto de campaña de la derecha exige repulsa. Alármate. Indígnate. Toma partido. Sálvate, ¡sálvanos! Tienes una última oportunidad, una papeleta y una fecha. No levantes la mirada. ¿Te preocupa la vivienda? Ya se verá. ¿No llegas a fin de mes? Más adelante. Ahora —ese ahora inacabable— hay que evitar el cataclismo. Y la oposición es el cataclismo que se avecina.

Entretanto, se deterioran las infraestructuras, se degradan las instituciones y la corrupción se propaga. Vivienda inaccesible, pensiones bajo presión, fronteras desbordadas, enseñanza maltrecha, listas de espera, jóvenes sin horizonte vital. La tercermundialización se instala en lo cotidiano, en el gran apagón, en Paiporta, en Adamuz, en Urda, mientras la izquierda encarna la virtud. ¿Qué hacemos con todo eso? La respuesta apenas se oye entre los gritos.

No sé usted, querido lector, pero yo estoy harto. Harto de vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza y de que señalar problemas reales parezca el colmo del fascismo. Los programas electorales socialistas mencionan esos problemas, naturalmente. Los enumeran con pulcritud. Lo difícil es encontrar compromisos que permitan saber qué harán, cuánto costará y a quién podremos exigir cuentas si no se cumple. Para eso siempre falta espacio. Para la emergencia existencial hay una campaña entera.

Cuando hablo con amigos ajenos a la política, gente que trabaja para salir adelante, muchos están espantados con este Gobierno. No necesitan que los convenza: tienen ojos. Lo que les angustia es cómo vamos a afrontar los problemas que les complican la existencia. Ahí se abre un vacío que ninguna denuncia moral, por emocional que sea, consigue llenar.

Oh, sí, hay que construir más viviendas. Estupendo. ¿Dónde, con qué suelo, con qué plazos y bajo qué reglas? ¿Qué impide hacerlo y quién y cómo va a quitar esos obstáculos? Preguntas parecidas caben sobre la energía, el mercado laboral o las pensiones. No estamos pidiendo al socialismo una enciclopedia. Pedimos que la política sirva para explicar cómo hacerlo; no para lanzar admoniciones.