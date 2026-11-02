"Las democracias se transforman, sobre todo, por la desvergüenza de los demagogos". Aristóteles, Política, V, 5

"Paz, casa y trabajo" es el lema de campaña de ese partido que nació para "asaltar los cielos"—la expresión es de Marx, celebrando la Comuna de París—, impulsado por la frustración, la incertidumbre y la rabia de un país que se dio de bruces con la peor crisis económica desde el crac del 29. Parecía algo nuevo e ilusionante —o se hacía pasar por ello—, pero el tiempo lo ha puesto en su sitio: su pesada herencia comunista es ya indisimulable. La izquierda en general, en España, sigue atrapada en el siglo XX, en un perpetuo día de la marmota. Cambian de narrativa victimista, se alían con los nacionalismos más antediluvianos, inventan nuevos culpables —los últimos, los "rentistas", categoría en la que ya cabe cualquiera que alquile un piso; hay que reconocerles que son unos magníficos ilusionistas del lenguaje—.

Pero, al final, están donde siempre han estado. Llámese Podemos, Esquerra Republicana, Frente Amplio o esta nueva versión del Partido Socialista, todo conduce a la conquista del poder. Nada que objetar: en democracia se compite por gobernar. El problema es qué se hace cuando las urnas no acompañan. La III Internacional lo dejó escrito en 1920: los comunistas debían entrar en los parlamentos no para gobernar con ellos, sino para sabotearlos desde dentro, y convertir cada posición legal en punto de apoyo de una lucha de masas llamada a transformarse en revolución. Si las urnas no daban el poder, una emergencia social, una guerra o una polarización provocada abrían la ventana para desbordar los cauces democráticos. La democracia, en esa lógica, no es un fin, es un medio, un mero instrumento.

Si nos fijamos en el lema de Podemos, más allá del infantilismo que recuerda aquello de "a favor de lo bueno, en contra de lo malo", resuena en él el "Paz, pan y tierra" de los bolcheviques. Esto nos da una pista del marco mental en el que la izquierda está sumida. Después de aquella revolución, los pueblos de la Unión Soviética no tuvieron, durante 74 años, ni paz, ni pan, ni tierra ni, por supuesto, un atisbo de libertad. Todo en pos de un ideal que disolvía al individuo en un aquelarre colectivista; un individuo siempre prescindible, siempre sospechoso.

En nuestro suelo patrio, los comunistas recibieron la República en 1931 al grito de "¡Abajo la república burguesa! ¡Vivan los sóviets!". Ya entonces se arrogaban la potestad de hablar en nombre del "pueblo": todo lo demás era ir contra el pueblo. Aquella izquierda concibió que la República solo podía serlo si era de izquierdas. Cuando el pueblo empezó a bascular hacia posiciones conservadoras y la CEDA fue la fuerza más votada en noviembre de 1933, las instituciones dejaron de servirles: en octubre de 1934 bastó la entrada de tres ministros cedistas en el Gobierno para que el PSOE y la UGT lanzaran la huelga general revolucionaria. Asturias se alzó en armas y, en Barcelona, Companys, presidente de la Generalidad y líder de Esquerra, proclamó el Estado Catalán.

Fracasada la revolución, Moscú ordenó en 1935 formar frentes populares y el tono cambió. "¡Pan, paz y libertad!" fue la consigna de los carteles del Frente Popular para las elecciones de febrero de 1936. La paz, en el cartel; en el mitin, otra cosa. En plena campaña, Largo Caballero avisaba: "Si triunfan las derechas [...] tendremos que ir a la guerra civil declarada". La libertad que prometían, claro está, era la entendida a la soviética.

Noventa años después, el cartel vuelve a prometer paz y la calle vuelve a esgrimirse como advertencia. En enero, Irene Montero, hoy candidata de la paz, pedía que "ardan las calles" tras los anuncios de vivienda de Sánchez. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, proclamó en la Asamblea que "en las calles de Madrid no va a haber paz"; al día siguiente dijo que solo describía un estado de ánimo. Podemos renuncia a presentarse en Cataluña para hacer campaña con ERC, el partido de Companys, y Rufián grita que "el frente somos nosotros". El PSOE, mientras, comparte papeleta con el Frente Amplio en el Senado.

Sería frívolo confundir épocas. La España de 2026 no es la de 1936: no hay milicias de partido, ni una Internacional que dicte consignas desde Moscú, y sí una Constitución, tribunales independientes, la Unión Europea y una sociedad de clases medias que nada tiene que ver con aquel país de jornaleros. Nadie va a asaltar un cuartel. Pero los paralelismos asustan, porque lo que se repite no son los fusiles, sino la idea: la democracia vale mientras sirve para llegar al poder y, cuando deja de servir, se busca otra vía. Eso no es democracia. Es utilizar la democracia para alcanzar el poder.

Indalecio Prieto, que luego sería uno de los artífices del Frente Popular, lo reconoció desde el exilio mexicano: "Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera", dijo de su papel en octubre de 1934. Conviene, por eso, leer bien el lema morado. Los bolcheviques prometieron paz, pan y tierra; el Frente Popular, pan, paz y libertad; Podemos promete paz, casa y trabajo. Fíjense en la palabra que se ha quedado por el camino: libertad. No es un descuido: es una forma de entender la política y al ser humano.