La tragedia de Urda sepulta la "remontada" de Sánchez: el PSOE se hunde por debajo de los 100 escaños

El espejismo del "efecto remontada" que intentaba impulsar el Palacio de la Moncloa se ha disipado de forma abrumadora. Tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado miércoles —que se suma al de Adamuz de hace solo nueve meses con un cómputo global de 115 víctimas mortales—, las perspectivas electorales del PSOE se han venido abajo a un mes de los comicios del 29 de noviembre. La indignación ciudadana, el desgaste directo sobre el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente y el parón en seco de la campaña mediática de Pedro Sánchez han provocado un vuelco demoscópico sin precedentes en la legislatura.

Las cinco primeras encuestas publicadas por diversos medios tras el siniestro coinciden en un mismo diagnóstico: el PSOE rompe la barrera psicológica de los 100 escaños hacia abajo o se sitúa al borde del abismo, mientras que la suma del PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox supera holgadamente los 200 diputados. Además, el efecto es mucho más visible en aquellas cuyo trabajo de campo se desarrolla después del siniestro de Urda.

Es el caso del sondeo elaborado por Sigma Dos para El Mundo, realizado los días 29 y 30 de octubre, que sitúa a los socialistas en su suelo histórico de intención de voto con un 24,6%, lo que supone un punto y medio menos en solo siete días y siete puntos por debajo de las elecciones de 2023. La formación socialista perdería unos 450.000 sufragios en cuestión de tres días, traduciéndose en un rango de 97 a 103 escaños, con un resultado probable de 99.

Por contra, Alberto Núñez Feijóo recupera el impulso ascendente al escalar al 31,1% de los sufragios tras ganar medio punto, mientras que Vox sigue en cifras muy altas, pero habría perdido seis décimas en una semana, bajando hasta el 19,3% y obtendría entre 63 y 69 diputados, casi duplicando su representación actual.

Incluso en su horquilla más baja, la suma de PP y Vox daría una holgada mayoría de 196 diputados, que se dispara hasta los 208 en la más alta.

En la extrema izquierda, el Frente Amplio de Ada Colau no rentabiliza su exigencia de dimisión al ministro Óscar Puente y cae al 7,1%, al tiempo que Podemos roza la irrelevancia con un 1,9%.

La medición realizada por NC Report para La Razón certifica igualmente la parálisis del PSOE, que retrocede al 25,6% y se asigna entre 100 y 102 escaños, perdiendo unos 1,53 millones de votos respecto a las pasadas generales. El estudio detecta que un 10,5% de sus votantes de 2023 se decanta ahora por el PP, un 7% por Vox y un 6,8% opta por la abstención. El bloque de centro-derecha alcanzaría aquí entre 204 y 208 escaños, con el PP en el 32,6% (138-140 diputados) y Vox en el 19,3% (66-68 diputados). Mientras tanto, Frente Amplio apenas retiene a un 42% del antiguo electorado de Sumar y se queda en un 6,9%.

El análisis de Target Point para eldebate.com refleja que la tragedia ferroviaria ha dinamitado la estrategia de campaña. Pedro Sánchez desciende al 25,5% de los votos y se sitúa en un abanico de 99 a 103 diputados, registrando un hundimiento de su fidelidad de voto hasta el 63,6%. El PP aprovecha el desgaste del Ejecutivo, canaliza el voto indeciso y capta cerca de un 10% de exvotantes socialistas, subiendo al 31,8% de apoyos y entre 131 y 135 escaños. Por su parte, Vox roza el 20% de las papeletas con una estimación de entre 68 y 72 representantes, fijando una distancia entre bloques de más de 17 puntos porcentuales.

El estudio probabilístico de SocioMétrica para elespanol.com concluye que el bloque del centro-derecha cuenta con un 100% de opciones de alcanzar la mayoría absoluta. La simulación otorga a la suma del PP, Vox y UPN un total de 203 escaños, situándose 27 diputados por encima de la mayoría necesaria para la gobernabilidad, frente a los escasos 145 escaños en los que se atrincheraría el actual bloque de investidura de Sánchez. El PP lograría 137 escaños al imponerse en 12 comunidades autónomas, el PSOE caería a 106 venciendo únicamente en Cataluña, Vox aseguraría 64 actas y el Frente Amplio se reduciría a 5 diputados.

Finalmente, la encuesta elaborada por Hamalgama Métrica para vozpopuli.com otorga a la suma de PP y Vox un techo histórico de 12,7 millones de votos, equivalentes al 51,9% del censo y a 205 diputados. El PP revalidaría la primera posición con el 32% y 135 escaños, mientras que la formación presidida por Santiago Abascal experimenta un crecimiento de más de siete puntos hasta el 19,9% y 70 parlamentarios. El PSOE retrocedería al 26,4% y 106 asientos, al tiempo que Frente Amplio pasaría a desempeñar un papel secundario con apenas 7 diputados.