Notificación de mesa electoral el 29-N: qué contiene el sobre y cuántos días tienes para presentar alegaciones

Comienza uno de los momentos más esperados y temidos de la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre, el reparto de las notificaciones para integrar las mesas electorales. Agentes de la Policía Local o carteros de Correos están entregando en persona a miles de ciudadanos en toda España la documentación que acredita su designación como presidentes, vocales o suplentes de cara a la cita con las urnas.

A partir del momento exacto en que se firma la recepción en el acuse de recibo, el reloj institucional se pone en marcha.

¿Qué contiene exactamente el sobre de la mesa electoral?

La documentación que se entrega en el domicilio habitual no es un mero aviso, sino una notificación oficial de obligado cumplimiento. En su interior, el ciudadano encontrará varios documentos.

En primer lugar, la citación oficial del Ayuntamiento es el documento en el que se especifica el cargo asignado, el colegio electoral al que debe acudir, el número de mesa y la hora de citación (habitualmente a las 8:00 horas del domingo 29 de noviembre).

El sobre también contiene un Manual de Miembros de Mesa Electoral explicativo avalado por la Junta Electoral Central que detalla las funciones, derechos y obligaciones de la jornada (constitución de la mesa, votación, recuento de papeletas y entrega de las actas).

También información sobre la retribución y derechos, la hoja donde se indican las dietas económicas asignadas por la jornada de trabajo, el seguro de cobertura e información sobre el permiso retribuido de cinco horas al día siguiente si se trata de un trabajador por cuenta ajena.

Y por último, el formulario de alegaciones e instrucciones de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que debe utilizar el interesado si necesita justificar la imposibilidad de acudir por causa legal o fuerza mayor. Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el ciudadano dispone de un plazo de exactamente 7 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, para presentar sus excusas o alegaciones.