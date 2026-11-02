Mínimos como la seguridad jurídica y el suministro eléctrico

¿Y si la tragedia de Urda no es la última del sanchismo? El Gobierno que tapó la invasión de Ceuta con la anciana Maricarmen y que se puso a danzar sobre su tumba en lo que iba a ser la campaña del amor y los pisos frente al odio y la ultraderecha está obligado a reescribir el guion electoral. La aportación de Iván Redondo es que hay que "nacionalizar" la alta velocidad, como si Renfe y Adif fueran propiedad de un fondo buitre y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria corriera a cargo de despiadados capitalistas sin escrúpulos que priorizan el beneficio por encima de la seguridad. Adif es una empresa pública de la que se ignora cuáles son sus criterios técnicos más allá de tener en nómina a señoritas que dedican el horario de oficina a leer sobre trenes en su casa, tal como declaró ante el Tribunal Supremo una de las "novias" de José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro el guapo.

El último accidente ferroviario y esos 69 muertos que engrosan el panteón de víctimas del sanchismo no tienen nada que ver con el fallo de un operario sino que son la consecuencia de una política de mantenimiento centrada en el mantenimiento de las queridas y los militantes del partido. No hay más, y cuanto más se habla del LZB (Linienzugbeeinflussung), del ERTMS (European Rail Traffic Management System), del ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) y del BSL (Bloqueo de Señalización Lateral) más meridiano resulta que el dinero para las vías y para actualizar todas esas siglas se ha evaporado en otras partidas y prioridades relacionadas con la riqueza de unos pocos y la redistribución venérea.

La negativa del ministro Óscar Puente a dimitir, su comportamiento chulesco, prepotente y pendenciero en la última comparecencia ante los medios, la obstinación en culpar de la tragedia a un trabajador, la filtración de los audios entre el maquinista del AVE y el centro de control de la estación de Atocha y demás maquinaciones son una huida hacia adelante en modo pollo sin cabeza. El Gobierno del galgo de Paiporta, del traidor de Ceuta, del inútil del apagón, del dictador de la pandemia, del marido de la catedrática, del hermano del chirimoyo, del capo de las cloacas, del súbdito de Moha... está en la lona, pero la cuenta no ha acabado. Quedan demasiados días hasta el 29N como para que gente como Sánchez y ese Puente se resigne a lo que ahora parece inevitable, el desahucio de la Moncloa. Un mes en España da para decenas de tragedias, accidentes, catástrofes, desgracias y montajes capaces de alterar el curso de la historia. Esto ya no es el primer mundo porque no están garantizados mínimos como la seguridad jurídica y el suministro eléctrico, el libre comercio y la libertad de prensa o la atención sanitaria y el tráfico ferroviario.

El dolor, la indignación, la tristeza, la rabia... Tutto passa. En dos días los Évole, Giró y Broncano estarán cantando las alabanzas del sexo sano del yerno de Sabiniano y del sexo rufián de Irene Montero. Pero si hasta hay una huelga general por medio. Una huelga general convocada por el Gobierno con el concurso de los sindicatos UGT y Comisiones en contra de la oposición. Llevan ocho años mandando al margen de la ley y de las más elementales reglas de la democracia, comprando el poder con amnistías, trincando a paletadas y empujando a cargo del erario. Y van a hacer todo lo posible por eludir sus responsabilidades políticas y penales. Todo.